Knossi hat das Müll-Dilemma von 7 vs. Wild unterschätzt – Abfall bleibt länger als gedacht

Von: Josh Großmann

Knossi hat das Müll-Dilemma von 7 vs. Wild unterschätzt – Abfall bleibt länger als gedacht © 7 vs. Wild / YouTube

Durch 7 vs. Wild wurde einigen Teilnehmern und Fans klar, wie viel Müll in den Meeren schwimmt. Doch Knossi merkt erst jetzt, wie schlimm das Abfall-Dilemma ist.

Baden-Baden – Seit dem Ende von 7 vs. Wild sind bereits einige Monate vergangen. Während auf YouTube und Twitch schon längst die nächsten Hype-Themen behandelt werden, bleibt die Insel im tropischen Panama aber weiterhin voller Müll. Knossi hat aus erster Hand miterleben können, wie viel Abfall sich dort sammelt, doch scheint der Streamer das Müll-Dilemma deutlich unterschätzt zu haben.

ingame.de enthüllt, wie Knossi das Müll-Problem bei 7 vs. Wild unterschätzt hat und wie lange der Abfall auf der Insel bleibt.

Auf dem YouTube-Kanal von Shpendi tritt Knossi in einer Runde „Blamieren oder Kassieren“ gegen seinen Influencer-Kollegen an. Bei einer Frage über Styropor gibt sich Knossalla durch seinen Aufenthalt auf der „7 vs. Wild“-Insel wie der Experte.