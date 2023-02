Hogwarts Legacy: Interaktive Karte zeigt alle Locations und Quest-Ziele

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Interaktive Karte zeigt alle Locations und Quest-Ziele © Warner Bros. / Avalanche

Hogwarts Legacy steckt voller Beschäftigungen und Sammelaufgaben. Eine interaktive Map zeigt alles Wichtige auf einen Blick.

Hamburg – Wie zahlreiche andere Rollenspiele auch, will Hogwarts Legacy die Spieler für dutzende Stunden in seiner Open World festhalten. Das Umland von Hogwarts ist einladend, mit seinen Wäldern, Bergen, zahlreichen Nebenquests und Sammelgegenständen. Manchmal will man aber auch einfach nur das eine Item finden, das einem gerade fehlt.

Wer in der Open World von Hogwarts Legacy unterwegs ist, wird immer wieder die Qual der Wahl haben, wohin er als Nächstes geht. Unter den vielen Nebenbeschäftigungen und Questreihen kann man gelegentlich aus dem Blick verlieren, welche Items und Ziele wo genau liegen sollen. Für solche Fälle lohnt sich immer eine interaktive Map, in der manauf Wunsch alle Ziele und Locations nach Belieben anzeigen oder ausschalten kann.