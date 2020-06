"Animal Crossing: New Horizons" - Fundorte und Zeiten aller Fische

Angeln gehört zu den täglichen Aufgaben in "Animal Crossing: New Horizons".

80 Fische können in "Animal Crossing: New Horizons" geangelt werden. Allerdings nicht zu jeder Jahreszeit. Wir verraten, wann welcher Fisch auftaucht.

In "Animal Crossing: New Horizons" können Spieler mit allerhand Aktivitäten ihre Zeit verbringen. Sei es, einen Garten samt Blumenbeet anzulegen, Fossilien auf der Insel suchen oder alle Fischarten zu angeln. Letzteres braucht besonders viel Zeit. Denn das Nintendo-Switch-Spiel hat 80 Fischarten anzubieten. Diese tauchen aber nur zu bestimmten Jahres- und Uhrzeiten auf.

Wir haben eine Liste aller Fische in "Animal Crossing: New Horizons*" samt Uhrzeit und ihren Wert in einer Tabelle gesammelt. Die Fische, die im Juni auftauchen und die Spieler fangen können, sind mit einem "*" gekennzeichnet.

"Animal Crossing: New Horizons" - Alle Fische im Überblick

Fischart Wert Fundort Größe Monat + Uhrzeit (Nordhalbkugel) Monat + Uhrzeit (Südhalbkugel) Anemonenfisch 650 Sternis Meer Winzig April bis September, den ganzen Tag Oktober bis März, den ganzen Tag Anglerfisch 2.000 Sternis Meer Sehr groß April bis Oktober, 16 bis 9 Uhr Oktober bis April, 16 bis 9 Uhr *Arapaima 10.000 Sternis Fluss Sehr groß Juni bis September, 16 bis 9 Uhr Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr *Arowana 10.000 Sternis Fluss Groß Juni bis September, 16 bis 9 Uhr Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr Ayu 900 Sternis Fluss Mittel Juli bis September, den ganzen Tag Januar bis März, den ganzen Tag Bachschmerle 400 Sternis Fluss Klein März bis Mai, den ganzen Tag September bis November, den ganzen Tag Barsch 400 Sternis Fluss Groß das ganze Jahr, den ganzen Tag das ganze Jahr, den ganzen Tag Bitterling 900 Sternis Fluss Winzig November bis März, den ganzen Tag Mai bis September, den ganzen Tag Döbel 200 Sternis Fluss Winzig das ganze Jahr über, 9 bis 16 Uhr das ganze Jahr über, 9 bis 16 Uhr Falterfisch 1.000 Sternis Meer Klein April bis September, den ganzen Tag Oktober bis März, den ganzen Tag *Flösselhecht 4.000 Sternis Fluss Groß Juni bis September, 21 bis 4 Uhr Dezember bis März, 21 bis 4 Uhr Flussbarsch 300 Sternis Fluss Mittel das ganze Jahr, den ganzen Tag das ganze Jahr, den ganzen Tag Flussgrundel 400 Sternis Fluss Klein das ganze Jahr über, 16 bis 9 Uhr das ganze Jahr über, 16 bis 9 Uhr Flusskrebs 200 Sternis Teich Mittel April bis September, 16 bis 9 Uhr Oktober bis März, 16 bis 9 Uhr Flunder 800 Sternis Meer Groß Oktober bis April, den ganzen Tag April bis Oktober, den ganzen Tag Frosch 120 Sternis Teich Klein Mai bis August, den ganzen Tag November bis Februar, den ganzen Tag Glaskopffisch 15.000 Sternis Meer Klein das ganze Jahr, 21 bis 4 Uhr das ganze Jahr, 21 bis 4 Uhr Goldfisch 1.300 Sternis Teich Winzig das ganze Jahr, den ganzen Tag das ganze Jahr, den ganzen Tag Goldforelle 15.000 Sternis Flussquelle und Wasserfall Groß März bis Mai und September bis November, 16 bis 9 Uhr September bis November und März bis Mai, 16 bis 9 Uhr Goldmakrele 6.000 Sternis Steg Sehr groß Mai bis Oktober, den ganzen Tag November bis April, den ganzen Tag Guppy 1.300 Sternis Fluss Winzig April bis November, 9 bis 16 Uhr Oktober bis Mai, 9 bis 16 Uhr *Hai 15.000 Sternis Meer Riesig mit Rückenflosse Juni bis September, 16 bis 9 Uhr Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr *Hammerhai 8.000 Sternis Meer Riesig mit Rückenflosse Juni bis September, 16 bis 9 Uhr Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr Hasel 240 Sternis Fluss Mittel das ganze Jahr, 16 bis 9 Uhr das ganze Jahr, 16 bis 9 Uhr Hecht 1.800 Sternis Fluss Sehr groß September bis Dezember, den ganzen Tag März bis Juni, den ganzen Tag *Huchen 15.000 Sternis Flussquelle und Wasserfall Riesig Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr Juni bis September 16 bis 9 Uhr Igelfisch 250 Sternis Meer Mittel Juli bis September, den ganzen Tag Januar bis März, den ganzen Tag Kaiserschnapper 3.000 Sternis Meer Mittel das ganze Jahr, den ganzen Tag das ganze Jahr, den ganzen Tag *Kalmar 500 Sternis Meer Mittel Dezember bis August, den ganzen Tag Juni bis März, den ganzen Tag Kampffisch 2.500 Sternis Fluss Klein Mai bis Oktober, 9 bis 16 Uhr November bis April, 9 bis 16 Uhr Karausche 160 Sternis Fluss Klein das ganze Jahr, den ganzen Tag das ganze Jahr, den ganzen Tag Karpfen 300 Sternis Teich Groß das ganze Jahr, den ganzen Tag das ganze Jahr, den ganzen Tag Katzenwels 800 Sternis Teich Sehr groß Mai bis Oktober, 6 bis 9 Uhr November bis April, 6 bis 9 Uhr Kaulquappe 100 Sternis Teich Winzig März bis Juli, den ganzen Tag September bis Januar, den ganzen Tag Kilifisch 300 Sternis Teich Winzig April bis August, den ganzen Tag Oktober bis Februar, den ganzen Tag Kliesche 300 Sternis Meer Mittel Oktober bis April, den ganzen Tag April bis Oktober, den ganzen Tag *Knochenhecht 6.000 Sternis Teich Riesig Juni bis September, 16 bis 9 Uhr Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr Koi-Karpfen 4.000 Sternis Teich Groß das ganze Jahr, 16 bis 9 Uhr das ganze Jahr, 16 bis 9 Uhr Königslachs 1.800 Sternis Flussmündung Riesig September, den ganzen Tag März, den ganzen Tag Kugelfisch 5.000 Sternis Meer Mittel November bis Februar, 21 bis 4 Uhr Mai bis August, 21 bis 4 Uhr Lachs 700 Sternis Flussmündung Groß September, den ganzen Tag März, den ganzen Tag *Lachssalmler 15.000 Sternis Fluss Sehr groß Juni bis September, 4 bis 21 Uhr Dezember bis März, 4 bis 21 Uhr Makrele 150 Sternis Meer Klein das ganze Jahr, den ganzen Tag das ganze Jahr, den ganzen Tag Marlin 10.000 Sternis Steg Riesig November bis April und Juli bis September, den ganzen Tag Mai bis Oktober und Januar bis März, den ganzen Tag Masulachs 1.000 Sternis Flussquelle und Wasserfall Mittel März bis Juni und September bis November, 16 bis 9 Uhr September bis Dezember und März bis Mai, 16 bis 9 Uhr Mondfisch 4.000 Sternis Meer Riesig mit Rückenflosse Juli bis September, 4 bis 21 Uhr Januar bis März, 4 bis 21 Uhr Muräne 2.000 Sternis Meer Sehr groß August bis Oktober, den ganzen Tag Februar bis April, den ganzen Tag Napoleonfisch 10.000 Sternis Meer Riesig Juli bis August, 4 bis 21 Uhr Januar bis Februar, 4 bis 21 Uhr *Nasenmuräne 600 Sternis Meer Schmal Juni bis Oktober, den ganzen Tag Dezember bis April, den ganzen Tag Neonsalmler 500 Sternis Fluss Winzig April bis November 9 bis 16 Uhr Oktober bis Mai, 9 bis 16 Uhr Paletten-Doktorfisch 1.000 Sternis Meer Klein April bis September, den ganzen Tag Oktober bis März, den ganzen Tag *Piranha 2.500 Sternis Fluss Klein Juni bis September, 9 bis 16 Uhr und 20 Uhr bis 4 Uhr Dezember bis März, 9 bis 16 Uhr und 20 Uhr bis 4 Uhr Quastenflosser 15.000 Sternis Meer bei Regen Riesig das ganze Jahr, den ganzen Tag das ganze Jahr, den ganzen Tag Ranchu 4.500 Sternis Teich Klein das ganze Jahr über, 9 bis 16 Uhr das ganze Jahr über, 9 bis 16 Uhr Regenbogenfisch 800 Sternis Fluss Klein Mai bis Oktober, 9 bis 16 Uhr November bis April, 9 bis 16 Uhr *Riemenfisch 9.000 Sternis Meer Riesig Dezember bis Mai, den ganzen Tag Juni bis November, den ganzen Tag Rochen 3.000 Sternis Meer Sehr groß August bis November, 4 bis 21 Uhr Februar bis Mai, 4 bis 21 Uhr Rotfeuerfisch 500 Sternis Meer Mittel April bis November, den ganzen Tag Oktober bis Mai, den ganzen Tag *Sägehai 12.000 Sternis Meer Riesig mit Rückenflosse Juni bis September, 16 bis 9 Uhr Dezember bis März, 16 bis 9 Uhr Saibling 3.800 Sternis Flussquelle und Wasserfall Mittel März bis Juni und September bis November, 16 bis 9 Uhr September bis Dezember und März bis Mai, 16 bis 9 Uhr Sardelle 200 Sternis Meer Klein das ganze Jahr über, 4 bis 21 Uhr das ganze Jahr über, 4 bis 21 Uhr Saugbarbe 1.500 Sternis Fluss Klein Mai bis September, 9 bis 16 Uhr November bis März, 9 bis 16 Uhr *Schiffshalter 1.500 Sternis Meer Riesig mit Rückenflosse Juni bis September, den ganzen Tag Dezember bis März, den ganzen Tag *Schlangenkopf 5.500 Sternis Teich Sehr groß Juni bis August, 9 bis 16 Uhr Dezember bis Februar, 9 bis 16 Uhr Schnabelbarsch 5.000 Sternis Meer Mittel März bis November, den ganzen Tag September bis Mai, den ganzen Tag Schnappschildkröte 5.000 Sternis Fluss Sehr groß April bis Oktober, 21 bis 4 Uhr Oktober bis April, 21 bis 4 Uhr Seebarsch 400 Sternis Meer Sehr groß das ganze Jahr, den ganzen Tag das ganze Jahr, den ganzen Tag *See-Engel 1.000 Sternis Meer Winzig Dezember bis März, den ganzen Tag Juni bis September, den ganzen Tag Seepferdchen 1.100 Sternis Meer Winzig April bis November, den ganzen Tag Oktober bis Mai, den ganzen Tag Skalar 3.000 Sternis Fluss Klein Mai bis Oktober, 16 bis 9 Uhr November bis April, 16 bis 9 Uhr Stachelmakrele 4.500 Sternis Steg Sehr groß Mai bis Oktober, den ganzen Tag November bis April, den ganzen Tag Sonnenbarsch 180 Sternis Fluss Klein das ganze Jahr, 9 bis 16 Uhr das ganze Jahr, 9 bis 16 Uhr *Stint 400 Sternis Fluss Klein Dezember bis Februar, den ganzen Tag Juni bis August, den ganzen Tag Stör 10.000 Sternis Flussmündung Riesig September bis März, den ganzen Tag März bis September, den ganzen Tag Teleskopauge 1.300 Sternis Teich Winzig das ganze Jahr, 9 bis 16 Uhr das ganze Jahr, 9 bis 16 Uhr Thunfisch 7.000 Sternis Steg Riesig November bis April, den ganzen Tag Mai bis Oktober, den ganzen Tag *Tilapia 800 Sternis Fluss Mittel Juni bis Oktober, den ganzen Tag Dezember bis April, den ganzen Tag *Walhai 13.000 Sternis Meer Riesig mit Rückenflosse Juni bis September, den ganzen Tag Dezember bis März, den ganzen Tag Weichschildkröte 3.750 Sternis Fluss Mittel August bis September, 16 bis 9 Uhr Februar bis März, 16 bis 9 Uhr Wollhandkrabbe 2.000 Sternis Fluss Klein September bis November, 16 bis 9 Uhr März bis Mai, 16 bis 9 Uhr Auch interessant: "Animal Crossing: New Horizons" - So lässt sich Eugen und das Museum freischalten.

