Jounes Amiri vs. Jaluce: Kopfnuss schon beim Face to Face – Alle Infos zum Boxkampf

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Jounes Amiri vs. Jaluce: Kopfnuss schon beim Face to Face – Alle Infos zum Boxkampf © Universum Boxing

Die Influencer Jounes Amiri und Jaluce treten im Boxring gegeneinander an. Aber schon vorab eskaliert ein Aufeinandertreffen der beiden bei Universum Boxing.

Hamburg – Es wird wohl zur gängigen Methode unter YouTube- und TikTok-Stars, ihre Streitigkeiten im Boxring zu klären. So auch bei Jounes Amiri und Jaluce. Beide werden sich in einem von Universum Boxing organisierten Event einen Kampf liefern. Im November erfahren wir dann, wer im Ring die Oberhand gewinnt. Und bereits beim Face to Face flogen die ersten Fetzen.

ingame.de verrät alles zum Kampf zwischen Jounes Amiri und Jaluce.

Jounes Amiri und Jaluce treffen nicht zufällig aufeinander, denn die beiden wollen mit dem Kampf endlich ihren Streit begraben. Und das scheint auch bitter nötig zu sein, da es sogar schon beim Face to Face der beiden handgreiflich wurde.