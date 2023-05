John Wick endlich in Call of Duty? So baut man in Warzone 2 seine Film-Waffen nach

Von: Philipp Hansen

Im größten Ego-Shooter Call of Duty fehlt jede Spur vom größten Actionhelden derzeit, John Wick. Ein Fan hat das tödliche Arsenal des Killers detailgetreu nachgebaut.

Hamburg – In Warzone 2 laufen Samurai, Supersolden und skurrile Osterhasen umher. Call of Duty hat scheinbar zu große Angst vor John Wick, um ihn endlich ins Spiel zu bringen. Ein Fan hat die Warterei satt und hat seine Waffen und Ausrüstung aus den inzwischen 4 erfolgreichen Filmen detailgetreu nachgebaut. So kann jeder selbst als der schwarze Mann Rache üben.

Name des Spiels Call of Duty: Warzone 2.0 Release 16. November 2022 Publisher Activision Reihe Call of Duty Entwickler Infinity Ward Plattform PS5, Xbox Series X, PC Genre First Person Multiplayer-Online-Shooter, Battle Royale Geschäftsmodell Free to Play

Spieler baut einfach selbst John Wick in Call of Duty – So genial ist das Killer-Loadout

John Wick in Call of Duty? Im Ego-Shooter Call of Duty rennen längst nicht mehr nur realistische Soldaten übers digitale Schlachtfeld. Inzwischen kann man sich als Osterhase verkleiden oder als Samurai seine Feinde den Weg des Katanas spüren lassen. Doch der wohl meistgewünschte Charakter fehlt bislang spurlos: John Wick.

Der von Keanu Reeves gespielte Profi-Killer John Wick trägt stets einen schicken schwarzen Anzug – der in den neusten Filmen sogar kugelsicher ist. In anderen Games gibt es den modernen Actionhelden längst, John Wick ist in Fortnite. Doch da Activision dem Wunsch nicht nachkommt (oder darf), hat ein cleverer CoD-Spieler einfach das bekannte Arsenal nachgebaut und zieht als gefürchteter ‚schwarzer Mann‘ durch CoD: MW2 und Warzone 2.

Die Waffen von John Wick:

Die von John Wick meistgenutzte Waffe ist eine stark modifizierte Pistole. In CoD gibt es passend dazu die P890 mit entsprechenden Aufsätzen, wie sie auch im Film genutzt werden.

Als Sturmgewehr im Kampf gegen die schwer gepanzerten Killer der hohen Kammer kommt die M4 wie gerufen. Die Panzerbrechenden Kugeln, mit mehr Durchschlagskraft, haben es auch ins Loadout geschafft.

Die Schrotflinte KV Broadside ist von der ikonischen Vogelperspektiven-Szene aus John Wick Kapitel 4 inspiriert – inklusive Feuermunition (Drachenatem).

Als weitere Ausrüstung und Perks nutzt der Spieler dann schnelleres Nachladen, Kampfgestählt und natürlich Zusammenflicken, da sich John Wick ja durch seine „absolute Hingabe“ scheinbar nach jedem Kill heilt, um seinen Rachefeldzug fortsetzen zu können.

Der passende Operator-Skin mit schicken schwarzem Anzug wäre dann Atom. Leider gibt es den nur, wenn man für den 30 Euro teuren Blackcell-Pass in die Tasche greift.

John Wick in Call of Duty – So baut man die Waffen des Killers für MW2 und Warzone 2

Loadout aus dem Film nachbauen: Der Ersteller der Waffen-Setups hat sich größte Mühe gegeben, selbst kleinste Details aus den Filmen in Warzone 2 und Modern Warfare 2 nachzubauen, wie etwa den erschwerten Abzug der Pistole. Leider fehlt ein Bleistift im Videospiel völlig. Aber ein Wurfmesser ergänzt die cineastische ‚John Wick‘-Erfahrung auch gut. Hier alle Aufsätze der John-Wick-Waffen auf Deutsch:

M4 Sturmgewehr– Lauf: Termpus Grabenprofi, Mündung: Xten Havoc 90, Visier: DS Fernsicht 11, Unterlauf: Geneigter Buren-Griff

P890 Pistole: Lauf: XRK Tacops-Lauf, Mündung: Slab-10-Kompensator, Abzug: Bruen MG80-Abzug, Magazin: 10-Schuss-Magazin, Griff: FJX DVF60-Griff

Mehr Setups von John Wick: Der User denzelegacy hat noch weitere John Wick Loadouts erstellt, in denen noch mehr Waffen aus den inzwischen vier Filmen vorkommen. Er teilt seine Kreationen auf Reddit und bekommt großen Zuspruch. Hier kann man sich durch seine detailgetreuen Loadouts für Warzone 2 und Modern Warfare 2 durchklicken:

Mit diesen Loadouts lässt sich prima die Wartezeit totschlagen, bis John Wick offiziell zu Call of Duty kommt – wenn Activision und die Rechteinhaber an den Filmen denn gnädig sind. Doch selbst wenn der Actionheld als Operator in den Shop kommt, gibt es sicher Ärger. Denn derzeit wird CoD wieder vorgeworfen, sehr geldgierig zu sein. Es werden sogar 14 Jahre alte Töne extra verkauft in Call of Duty.