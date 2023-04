Jedi Survivor: Luke Skywalker im Werbeclip – Mark Hamill sorgt für viralen Hit

Von: Joost Rademacher

Jedi Survivor hat nun endlich seinen Release gefeiert. Ein Promoclip mit Mark Hamill als „Jedi-Meister“ sorgt nun für einen viralen Hit.

Hamburg – Die Geschichten aus einer weit, weit entfernten Galaxie haben ihre Zeit im Kino zwar hinter sich, trotzdem ist Star Wars in den letzten Jahren so beliebt wie lange nicht mehr. So auch jetzt mit Star Wars Jedi Survivor, dem Nachfolger von Jedi Fallen Order von 2019. Zur Feier der Veröffentlichung hat EA einen neuen Werbeclip veröffentlicht, der bei den Fans für eine Menge Vorfreude, aber auch einen kleinen, feinen Schub Nostalgie sorgt.

Name des Spiels Star Wars Jedi: Survivor Release (Datum der Erstveröffentlichung) 28. April 2023 Publisher (Herausgeber) Electronic Arts Serie Star Wars Jedi Entwickler Respawn Entertainment Genre Action-Adventure

Jedi Survivor: Werbeclip mit Mark Hamill und Cameron Monaghan – Die Fans lieben‘s

Das ist der Clip: Eigentlich Luke Skywalker in Jedi Survivor gar nichts zu suchen. Trotzdem kann Mark Hamill es sich nicht nehmen lassen, ein bisschen seiner Expertise weiterzugeben. Im Werbeclip zum Release von Jedi Survivor sieht man den „alten Hasen“ der Star Wars Filme, wie er dem Hauptdarsteller des Spiels ein paar Jedi-Lektionen erteilt. Cal Kestis, wie der Hauptcharakter heißt, wird vom Schauspieler Cameron Monaghan verkörpert. Sowohl Aussehen als auch Stimme leiht Monaghan dem flüchtigen Jedi.

Von der richtigen Haltung eines Lichtschwerts bis zum Umgang mit der Macht bekommt Monaghan im Clip einen Crash-Kurs der Jedi-Künste. Dafür muss er sich auch gefallen lassen, von Mark Hamill mit Popcorn beworfen zu werden. Aber auch der Skywalker-Schauspieler hat ein wenig zu staunen, als der Darsteller von Cal Kestis mit zwei Lichtschwertern gleichzeitig herumhantieren darf. Natürlich ist das alles wenig repräsentativ vom echten Spiel, aber für einen Lacher gut ist es alle mal – denken sich auch die Fans.

Jedi Survivor: Lehrstunden von Luke Skywalker – Werbung mit Mark Hamill geht viral © EA

Fans sind begeistert: Auf Twitter sind die Leute hin und weg von dem kleinen Trailer für Jedi Survivor. Praktisch jeder Kommentar ist voller Komplimente, besonders für die unerwartet gute Chemie zwischen den beiden Schauspielern. Besonders werden Wünsche nach einer echten Serie mit Cal Kestis als Hauptcharakter jetzt lauter.

@jedilunatic schreibt: „Das ist EPISCH“

@Janinnho schreibt: „Wir brauchen eine echte Fernsehserie mit Cameron.“

@DeathStalker131 schreibt: „Das ist das absolut beste Marketing, das ich für ein Spiel gesehen habe“

@PaulTassi schreibt: „Diese Werbung ist besser als die komplette neue Trilogie“

Bleibt nur zu hoffen, dass all die Fans von dem frisch erschienen Titel nicht enttäuscht sind. Die Presse berichtet teilweise von argen Performance-Problemen und Bugs in Jedi Survivor. Übrigens: Beide Schauspieler haben bereits den Joker in verschiedenen Adaptionen der Batman-Comics gespielt. Mark Hamill hat dem Joker seine Stimme für die Batman-Zeichentrickserie geliehen, während Monaghan den Bösewicht in der TV-Serie Gotham dargestellt hat.