Jedi-Ritter im Shooter – Hacker nutzen fiese Machttricks in Warzone 2

Von: Janik Boeck

Es wird wieder nervig in Call of Duty. Cheater nutzen die Macht, um alle in der Lobby zu stressen.

Santa Monica, Kalifornien – Warzone 2 hat ein halbes Jahr nach Release keinen guten Stand. Das Battle Royale, das an die Erfolge des Vorgängers in der Pandemie-Zeit anknüpfen sollte, kann die Erwartungen nicht erfüllen. Links und rechts wandern die Spieler*innen ab und Infinity Ward steht vor einem Scherbenhaufen, der so leicht nicht zu fixen sein dürfte.

ingame.de zeigt die Cheater, die die Macht in Call of Duty benutzen.

Über die Jahre gab es in Call of Duty schon die kuriosesten Cheats. Aimbots, Unsichtbarkeit, Unsterblichkeit – all das sind viele Spieler*innen schon längst gewohnt.