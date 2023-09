iPhone 15 Pro bringt Konsolenspiele wie Assassin‘s Creed Mirage aufs Handy

Von: Ömer Kayali

Apple bringt Mobile Gaming mit dem iPhone 15 Pro auf das nächste Level. Vollwertige Videospiele werden ohne Cloud-Streaming spielbar sein.

Cupertino, Kalifornien – Apple hat die neue iPhone-Reihe präsentiert. Das iPhone 15 wird wieder in mehreren Ausführungen erhältlich sein. Und die Premium-Variante ist ein echtes Kraftpaket. Dank vieler Hardware-Upgrades wird das iPhone 15 Pro oder auch das iPhone 15 Pro Max besonders für Gamer interessant sein, die sogar die Konsolenversionen von Spielen nativ auf dem Apple-Handy spielen können.

Unternehmen Apple Inc. Gründer Steve Jobs, Steve Wozniak und Ronald Wayne Gründungsjahr 1976 Sitz Cupertino, Kalifornien, USA CEO Tim Cook Branche Hard - und Softwareentwicklung, Online-Handel

iPhone 15 Pro bringt vollständige Konsolenspiele aufs Handy – zum Beispiel Assassin‘s Creed Mirage

Was ist passiert? Apple hat im Rahmen des „Wonderlust“-Events diverse Features für die neue iPhone-Serie vorgestellt. Beim iPhone 15 Pro und Pro Max ist das Unternehmen speziell auf das Mobile Gaming eingegangen, welches mit den neuen Smartphones revolutioniert werden soll. Die neuen Handys werden ermöglichen, vollständige Konsolenversionen direkt auf dem Gerät zu spielen – und das ohne Cloud-Streaming. Das heißt, die Spiele werden direkt auf dem Smartphone installiert.

Die Rede ist von Titeln wie Resident Evil 4 Remake, Resident Evil Village, Death Stranding sowie das neue Assassin‘s Creed Mirage. Darüber hinaus werden das iPhone 15 Pro und Pro Max dank Hardware-Upgrades Raytracing unterstützen und Spiele flüssiger laufen lassen.

iPhone 15 Pro bringt Konsolenspiele wie Assassin‘s Creed Mirage aufs Handy © Ubisoft/Apple (Montage)

Was ist neu beim iPhone 15 Pro? Möglich macht es unter anderem der A17 Pro Chip von Apple, der im iPhone 15 Pro verbaut ist. Dieser verfügt über einen 6-Kern-Prozessor, der 10 Prozent schneller ist als zuvor. Laut Apple ist es die schnellste CPU in einem Smartphone. Darüber hinaus hat das iPhone 15 Pro einen 6-Kern-Grafikprozessor, der sogar bis zu 20 Prozent schneller ist. Das ermöglicht eine bessere Performance und Energieeffizienz beim Mobile Gaming. Spiele laufen somit flüssiger und verbrauchen weniger Akku. Das bereits erwähnte Raytracing wird beim iPhone 15 Pro von der Hardware unterstützt, was viermal schneller ist als bei Software-basiertem Raytracing.

Dadurch hat das Apple-Handy genug Power, damit die Spiele flüssiger laufen, besser aussehen und zudem vollwertige Konsolenversionen von Games spielbar sind.

iPhone 15 Pro: Welche Spiele kommen aufs Apple-Handy?

Diese Titel wurden fürs iPhone 15 Pro bestätigt: Apple hat zunächst nur wenige Games für das Smartphone bestätigt. Mit der Zeit dürften sicherlich noch gefragte Titel hinzukommen. Bislang sind folgende Games für das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max bestätigt:

Assassin‘s Creed Mirage – Anfang 2024

Death Stranding – Ende 2023

Resident Evil 4 Remake – Ende 2023

Resident Evil Village – Ende 2023

Wann kommt iPhone 15 Pro raus? Apple hat die neue Serie der iPhones frisch enthüllt. Das Release-Datum ist der 22. September 2023 – Vorbestellungen für das iPhone 15 sind ab dem 15. September möglich. Der Preis für das iPhone 15 Pro in der günstigsten Version liegt bei 1.199 Euro und beim iPhone 15 Pro Max bei 1.449 Euro.