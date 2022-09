iPhone 14 kaufen: Welcher Vertrag zum neuen Apple-Smartphone? – Optionen im Überblick

Von: Jonas Dirkes

Beim iPhone 14 verliert man im Tarifdschungel schnell einmal den Überblick. Welche Verträge für das neue Smartphone von Apple lohnen sich wirklich?

Hamburg – Das iPhone 14 ist da. Nach der Vorstellung des neuen Smartphones geht Apple nun in die Vollen. Das Interesse am iPhone 14 ist riesig. Wer sich das Smartphone aber nicht auf einen Schlag bei Apple direkt kaufen möchte, der ist auf einen Vertrag angewiesen. Die Auswahl an Verträgen ist allerdings gewaltig, sodass Apple-Fans schnell einmal die Übersicht verlieren können. Das sind die besten Verträge zum neuen iPhone 14.

iPhone 14 kaufen: Lohnt sich das Apple-Smartphone überhaupt mit einem Vertrag?

Brauch man einen Vertrag für das Apple iPhone 14? Welcher Vertrag am besten in die eigene Lebenslage passt, ist immer eine Ermessenssache. Auch der preiswerteste Vertrag passt nicht immer allen. Daher sollte man sich vor dem Kauf des Apple iPhone 14 stets vor Augen führen, was man vom Vertrag überhaupt erwartet.

Geht es einem wirklich nur um das Smartphone selbst, ist es nämlich preiswerter das iPhone 14 oder das iPhone 14 Pro bei Apple direkt zu bestellen. Hat man genug Geld auf der hohen Kante, lohnt sich eher der Kauf eines Smartphones ohne SIM Lock. Zusammen mit einem günstigen Tarif zahlt man so durchschnittlich meist weniger als mit einem teuren Vertrag.

iPhone 14 kaufen: Vodafone lockt mit Junge Leute und Bestandskundenrabatt

Welcher Vertrag lohnt sich für das Apple iPhone 14? Aktuell findet sich das iPhone 14 noch nicht bei allen Händlern im Verkauf wieder. Die besten Anlaufstellen sind daher derzeit die großen Mobilfunkanbieter Vodafone, O2, oder die Telekom. Wer bereits Vodafone-Kunde ist, für den könnte es sich lohnen beim Anbieter zu bleiben. Bestandskunden gewährt Vodafone 10 Euro Rabatt monatlich. Auch junge Leute unter 28 sparen hier zusätzlich. Möchte man sein iPhone 14 mit Vertrag besonders günstig kaufen, ist Vodafone derzeit eine der besten Anlaufstellen.

iPhone 14 kaufen: Telekom verspricht gute Netzabdeckung, aber zu teureren Preisen

Gibt es bei der Telekom gute Verträge mit iPhone 14? Viele schwören bei der Netzabdeckung in Deutschland auf das Angebot der Telekom. Im Vergleich mit den anderen großen Mobilfunkanbietern, lässt sich die Telekom diesen Ruf aber teuer bezahlen. Die günstigsten Tarife findet man bei der Telekom derzeit nicht, junge Leute unter 28 Jahren können aber auch hier sparen.

iPhone kaufen: O2 belohnt Bestandskunden beim Kauf eines Smartphone-Vertrags

Welche Verträge für das iPhone 14 lohnen sich bei O2? Wer schon Bestandskunde bei O2 ist, spart beim Kauf von einem iPhone 14 beim Mobilfunkanbieter am meisten. Auch junge Leute unter 28 Jahren können sich bei O2 wie bei Vodafone oder der Telekom über reduzierte Preise freuen.

