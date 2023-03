inscope21 und Freundin mit Problemen: „Wieso kann ich nicht in Ruhe zocken?“

Von: Josh Großmann

Teilen

Mit seiner Freundin Alexa wagt inscope ein Selbstexperiment. Mit der Frage, warum sie ihn nicht in Ruhe zocken lässt, stellt er ihre Beziehung auf die Probe.

Stuttgart – Seit kurzem ist Nico Lazaridis, besser bekannt als inscope21, zurück und versorgt seine Fans mit dem gewohnten Comedy-Content auf YouTube. Mit seiner Freundin, dem Influencer-Model Alexa Breit, hat er nun ein Selbstexperiment gewagt, bei dem sich die beiden mitten ins Gesicht sagen, was sie am jeweils anderen stört. inscope will scheinbar hin und wieder einfach nur Zocken, doch lässt ihm seine Freundin keine Ruhe.

Vollständiger Name Nicolas Lazaridis Bekannt als Inscope21 Geburtstag 13. Dezember 1994 Geburtsort Stuttgart Abonnenten auf YouTube 2,73 Millionen (Stand März 2023) Follower auf TikTok 252.000 (Stand: März 2023)

Inscope und Alexa – YouTuber stellt seiner Freundin eine schwierige Frage

Was ist passiert? Nachdem seine Videos dünner gesät waren, sprach inscope21 über seine depressive Stimmung. Mittlerweile zeigt sich der YouTuber jedoch wieder öfter mit dem beliebten Comedy-Content und unterhält seine Fans mit trockenem Humor und unterhaltsamen Rollenspielen. Auf TikTok zeigte er einen Clip mit seiner Freundin Alexa Breit, in dem sie eine gewagte Beziehungsprobe eingehen.

Wer ist die Freundin von inscope? Seit Februar 2022 ist bekannt, dass inscope mit der Influencerin Alexa Breit zusammen ist. Das Model wurde am 5. März 1999 geboren und ist auf Instagram, TikTok, YouTube und OnlyFans aktiv. Auf Instagram folgen ihr über 1,3 Millionen Menschen, die sie beinahe täglich mit neuen Posen und Outfits beeindruckt. Auf YouTube bringt sie für über 25.000 Abonnenten ASMR-Content. Sie ist nicht die Mutter des Kindes von inscope, doch scheinen die beiden seit dem Öffentlichmachen ihrer Beziehung sehr glücklich.

Beziehungsprobe: Beim Selbstexperiment sagen sich inscope und Alexa Dinge, die sie am jeweils anderen stören und diskutieren über die Wahrheit der Aussagen. So nennt Alexa ihren Freund unpünktlich und unordentlich – der YouTuber scheint dagegen nichts sagen zu können. Doch stellt inscope ihr eine Frage, die seine Leidenschaft fürs Gaming beweist. Das Video von TikTok haben wir an dieser Stelle eingebunden.

„Wieso kann ich nicht in Ruhe zocken?“. Inscope erzählt den Followern von einer speziellen Situation, in der sich ertappt gefühlt hat: „Einmal habe ich bis 1 gezockt, uuuuh, bis 1 Uhr Nachts“. Alexa versucht ihre Version darzustellen und meint, dass es bereits halb 3 gewesen sei, doch fällt ihr inscope ins Wort. „Sie kommt heim, macht die Tür auf und guckt mich an, als wäre ich kein Mensch“ – sicherlich kennen andere Gamer den Blick, den der YouTuber beschreibt.

Beziehungsprobe für Inscope21 und Freundin Alexa: „Wieso kann ich nicht in Ruhe zocken?“ © YouTube: inscope21/Instagram: Alexa Breit (Montage)

Seine Freundin wirkt peinlich berührt, scheint ihre Meinung zum nächtlichen Gaming aber weiterhin zu vertreten. Ob es im versprochenen zweiten Part noch mehr Einblicke in das Liebesdreieck aus inscope, Alexa und Videospielen gibt, wird die Zeit zeigen. In den Kommentaren des Clips sind die Fans aber begeistert von der lustigen, mit SpongeBob-Musik unterlegten Situation. „Pt.1 war so informativ, bitte kein Pt.2 Danke“, schreibt ein Fan, der wohl genug Einblicke in die Beziehung von inscope und seiner Freundin hatte.