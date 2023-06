Waldbrände in Kanada

Ist die Survival-Show von Fritz Meinecke in Gefahr? In Kanada brennen mehrere Wälder. Im Land sollte gedreht werden.

Kanda – In Kanada toben seit einigen Wochen verheerende Waldbrände. Für die YouTube-Show 7 vs. Wild von Fritz Meinecke könnte das ein Problem sein, denn Kanada soll der Austragungsort der dritten Staffel sein. Der neue Ableger des Survival-Formats soll zwar erst im August gefilmt werden, trotzdem könnten die Waldbrände in Kanada der Show ein Dorn im Auge sein.

ingame.de verrät, ob 7 vs. Wild wegen der Waldbrände in Kanada in Gefahr ist.

Die meisten Waldbrände in Kanada sind vor im Bundesstaat Alberta, also im mittleren Westen des Landes. Auch im Osten toben einige Feuer.