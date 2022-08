Pokémon GO: Neue Raid-Bosse im August 2022 – diese Raid-Stunden kommen

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Pokémon GO: Neue Raid-Bosse im August 2022 – diese Raid-Stunden kommen © Nintendo / Niantic (Montage)

Der August steht vor der Tür und damit kommen auch neue Raid-Stunden in Pokémon GO. Trainer können sich über seltene Monster freuen.

San Francisco – Der Juli neigt sich dem Ende zu und 2022 ist damit schon zur Hälfte vorbei. Im achten Monat des Jahres können sich Pokémon GO Spieler und Spielerinnen aber wieder auf jede Menge neue und frische Inhalte freuen, die das Game am Leben erhalten. So werden auch die Raid-Bosse und Raid-Stunden im August 2022 aktualisiert und Fans sollten diese legendären Monster wirklich nicht verpassen.

ingame.de zeigt, welche Bosse in die Raid-Stunden im August 2022 in Pokémon GO kommen.

Die Raid-Stunden in Pokémon GO im August 2022 richten sich abermals nach den Bossen der Stufe 5-Raids. Je nachdem, welcher Raid-Boss dort gerade anzutreffen ist, ist auch in der jeweiligen Raid-Stunde am Start. Die Raid-Stunde findet dabei jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr statt.