Ikonische Figur aus Erfolgsserie in Warzone

Homelander ist gelandet

Call of Duty: Warzone 2 macht seine Spieler mit neuem Update happy

Eine ikonische Figur aus einer Serie landet in Warzone.

Santa Monica, Kalifornien – Season 4 Reloaded von Warzone steht an und wie immer gibt es einige neue Inhalte zu entdecken. Im Midseason Update erweitert Activision das Skin-Repertoire mit einer „The Boys“-Collab. Gleich drei Charaktere aus der Amazon-Serie machen das Battle Royale unsicher.

ingame.de verrät, welche Charaktere aus The Boys in Warzone sind.

Homelander ist der wohl ikonischste Charakter der Erfolgsserie The Boys auf Amazon Prime.