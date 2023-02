Hogwarts Legacy: Spieler stehen vor Hindernis – Festungsmauer erklimmen

Von: Aileen Udowenko

Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy fordert das Geschick der Spieler heraus. Das Erklimmen der Festungsmauer, wird durch einen einfachen Trick aber zum Kinderspiel.

Hamburg – In Hogwarts Legacy stehen Spieler immer wieder vor kleineren oder größeren Aufgaben. Doch gerade die kleinen Aufgaben haben es manchmal in sich. Innerhalb der Hauptquest „Ganz weit oben“ müssen Zauberschüler eine Festungsmauer erklimmen.

ingame.de verrät alles zum Erklimmen der Festungsmauer in Hogwarts Legacy.

Während der Mission kommen Spieler irgendwann an einen Punkt, der kurz aussichtslos erscheint, denn das Haupttor der Festung ist verschlossen. Das ist allerdings kein Problem für einen Zauberlehrling, denn bekanntlich führen immer mehrere Wege an Ziel. So auch in Hogwarts Legacy.