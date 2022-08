„Hogwarts Legacy“-Release: Wann erscheint das Harry-Potter-Spiel?

Von: Ömer Kayali

„Hogwarts Legacy“ ist ein Rollenspiel, welches im Harry-Potter-Universum angesiedelt ist. Wann können wir mit dem Release rechnen?

Nachdem „Hogwarts Legacy“ 2020 erstmals vorgestellt wurde, landete es prompt weit oben auf den Wunschlisten vieler Spieler. Ein Rollenspiel mit einer offenen Spielwelt angesiedelt im Harry-Potter-Universum – das hat das Interesse nicht nur bei Hogwarts-Fans geweckt. Wann kommt das Spiel auf den Markt?

„Hogwarts Legacy“-Release: Harry-Potter-Rollenspiel auf 2023 verschoben

„Hogwarts Legacy“ zählte eigentlich zu den am heißesten erwarteten Titeln des Jahres 2021. Nachdem der Release des Spiels auf das Weihnachtsgeschäft 2022 verschoben wurde, verzögert sich die Veröffentlichung nun ein weiteres Mal. Auf Twitter erklärten die Entwickler, dass sie noch mehr Zeit für den letzten Feinschliff benötigen und den Release daher auf den 10. Februar 2023 verschieben. Harry-Potter-Fans müssen sich daher noch weiterhin gedulden, bis sie sich in das neue Zauberer-Abenteuer stürzen können. Immerhin steht jetzt das konkrete Datum fest. Das Spiel wird auf PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und auf dem PC erscheinen.

„Hogwarts Legacy“ spielt zeitlich vor Harry Potter

In „Hogwarts Legacy“ können Spieler ihr Haus auswählen oder sich vom Sprechenden Hut einsortieren lassen. © Warner Bros. Games

„Hogwarts Legacy“ spielt im frühen 19. Jahrhundert und somit viele Jahre vor der Geburt Harry Potters. Entsprechend werden Harry und andere bekannte Charaktere wie Ron oder Hermine in der Schule für Hexerei und Zauberei nicht auftauchen. Spieler erstellen sich zu Beginn ihren eigenen Zauberlehrling. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff oder Slytherin – nachdem das Hogwarts-Haus feststeht, erlebt der Neuankömmling sein ganz eigenes Abenteuer.

Spieler werden nach und nach Ihre magischen Fähigkeiten ausbauen und neue Zaubersprüche lernen. Das Spiel wird nicht nur in der Zauberschule stattfinden, sondern auch zu bekannten Orten aus den Büchern führen, wie etwa zum verbotenen Wald. Da es sich um ein Rollenspiel handelt, werden Spieler auch vor Entscheidungen gestellt, die jeweils zu einem anderen Verlauf der Handlung führen – in welchem Maß das die Geschichte beeinflussen wird, ist noch nicht klar.

Publisher Warner Bros. erklärt, dass „Hogwarts Legacy“ keine direkte Adaption der Bücher und Filme sein werde, aber es in der Welt verankert sei. Für die Entwicklung ist Avalanche verantwortlich, das Studio, welches unter anderem „Mad Max“ und „Rage 2“ produziert hat.