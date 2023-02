Hogwarts Legacy: Punktlandungen überall auf der Map – So findet man alle Landeplattformen

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Punktlandungen überall auf der Map – So findet man alle Landeplattformen © Avalanche

Zu den vielen Zeitvertreiben in Hogwarts Legacy zählen auch die vielen kleinen Landeplattformen. Mit wenig Aufwand bekommt man hier schnell Items.

Hamburg – Wer viel durch die Weiten von Hogwarts Legacy fliegt, wird bestimmt auch schon einmal kleine verzierte Steinflächen im Boden gesehen haben. Diese kleinen Landeplattformen sind nicht nur hübsch anzusehen, sie haben auch einen Zweck im Spiel. Indem man alle Landeplattformen in Hogwarts Legacy anfliegt, kann man Items sammeln und zur Vervollständigung der Sammlung beitragen.

Wo man alle Landeplattformen auf der Map findet

Bei der Suche nach den Landeplattformen muss man ein wenig die Augen offen halten. Man könnt sie zwar jederzeit suchen und finden, im Gegensatz zu anderen Sammelgegenständen in Hogwarts Legacy sind sie aber nicht auf der Karte markiert. Man muss die entsprechenden Bereiche auf der Map also in Eigenregie absuchen.