Hogwarts Legacy: Map Leak – Komplette Spielwelt auf YouTube aufgetaucht

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Map Leak – Komplette Spielwelt auf YouTube aufgetaucht © Warner Bros. Games (Montage)

Kurz vor dem Release von Hogwarts Legacy ist die gesamte Map veröffentlicht. Ein Leak zeigt die komplette Spielwelt des „Harry Potter“-Rollenspiels.

Burbank, Kalifornien – Mit dem nahenden Release von Hogwarts Legacy wird für viele „Harry Potter“-Fans bald ein Traum in Erfüllung gehen. Endlich dürfen sie sich selbst auf einen Besen schwingen und die Welt rund um die Zauberschule nach freiem Belieben erkunden. Durch einen neuen Leak ist jetzt auch bekannt, wie groß diese Welt tatsächlich sein wird. Seit kurzem geistern Videos durchs Internet, in denen die gesamte Map von Hogwarts Legacy zu sehen ist.

Was der Leak zur Map von Hogwarts Legacy zeigt, lesen Sie bei ingame.de.

Am 2. Februar ging ein knapp einminütiges Video mit Gameplay aus Hogwarts Legacy durchs Internet, das erstmals einen umfangreichen Einblick in die Map des Spiels gab. Ein nicht näher benannter Streamer hatte wohl eine frühe Kopie des Spiels erhalten und prompt Spielszenen davon auf Twitch gezeigt.