Hogwarts Legacy: Inventar voll – Einfacher Fehler könnte Spieler viel Beute kosten

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Inventar voll – Einfacher Fehler könnte Spieler viel Beute kosten © Warner Bros. / Avalanche

In Hogwarts Legacy wird das Inventar regelmäßig an seine Grenzen stoßen. Um unnötigen Stress zu vermeiden, sollten Spieler oft ihre Items verhökern.

Hamburg – Wer sich in die schottischen Weiten von Hogwarts Legacy stürzt, sollte besser leicht reisen. Das Rollenspiel ist ziemlich lootfroh und wird Spieler regelmäßig mit neuen Schals, Hüten und anderen Items überhäufen. Man sollte aber nicht den Fehler machen, davon auszugehen, eine bodenlose Tasche dabei zu haben. Man sollte sich nicht scheuen, oft und rigoros alte Items zu verkaufen.

Was an dem Inventar von Hogwarts Legacy so tückisch ist, lesen Sie bei ingame.de.

In mehrerer Hinsicht hat Hogwarts Legacy unerwartete Ähnlichkeiten mit Destiny und modernen Looter-Shootern. Dazu gehört zum Beispiel das konstante Sammeln und Vergleichen von neuer Beute, um die Stats allmählich in die Höhe zu treiben. Das Problem, das sich bei Hogwarts Legacy aber stellt, ist ein sehr begrenztes und leicht verwirrendes Inventarsystem.