Hogwarts Legacy zeigt mit geheimem Feature, warum man keine Katzen angreifen sollte

Von: Noah Struthoff

Teilen

In Hogwarts Legacy kann man viele Kreaturen attackieren und erledigen. Bei Katzen scheint das aber zu weit gehen. Entwickler präsentieren ein geheimes Feature.

Hamburg – In Hogwarts Legacy darf jeder Spieler frei wählen, ob er nun ein guter oder schlechter Zauberer werden möchte. Selbst den berüchtigten Todesfluch Avada Kedavra kann man lernen und anwenden. Damit kann man sich durch Horden von Gegnern graben und ein echter Schrecken werden. Nur bei einer Tierart darf man wohl nicht so weit gehen: bei Katzen. Hier präsentieren jetzt Entwickler ein geheimes Feature, was (noch) nicht veröffentlicht wurde.

Titel des Spiels Hogwarts Legacy Datum der Erstveröffentlichung 10. Februar 2023 Entwickler Avalanche Serie Harry Potter Herausgeber Portkey Games, Warner Bros. Games Plattformen PC, PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch Genre Open World, Action-Adventure

Hogwarts Legacy: Katzen können Avada Kedavra – Entwickler präsentiert geheimes Feature

Um dieses Feature geht es: Auf Twitter zeigt Chandler Wood, der Community Manager vom Spiele-Studio Avalanche, eine neue Mechanik, die Entwickler gebastelt haben. Dabei greift der Hauptcharakter eine Katze an, die sich zunächst mit Protego verteidigt und anschließend mit einem mächtigen Avada Kedavra antwortet. Der Hauptcharakter stirbt danach augenblicklich.

Wood erklärt das Ganze mit „Nachdem sie gesehen haben, wie einige Leute Katzen im Spiel behandelt haben, haben die Entwickler eine lustige kleine interne Sache gemacht, die ich nicht vorenthalten wollte.“

Kommt das ins Spiel? Nein, der Community Manager betont, dass es sich dabei nur um einen Spaß handelt, der intern im Team gebastelt wurde. Davon findet natürlich nichts seinen Weg ins Spiel. Dennoch betont Wood, dass man sich besser nicht mit Katzen anlegen sollte.

Katzen lassen sich in Hogwarts Legacy streicheln. © YouTube / OverHyped Gamer / Warner Bros. / ingame.de (Montage)

Viele Fans des Spiels schreiben unter dem Post, dass sie sich solch ein Feature wirklich im Spiel wünschen würden. Viele Katzen-Liebhaber können generell nicht verstehen, dass man die Tiere angreifen möchte. So schreibt ein Nutzer beispielsweise: „Ich kann Leuten nicht vertrauen, die an einer Katze vorbeilaufen, ohne sie zu streicheln.“

Die Katzen im Spiel sorgen generell für viel Aufsehen. Auch ingame-Redakteur Noah Struthoff hat eine besondere Beziehung zu den Tieren: Hogwarts Legacy: Ich wollte Voldemort werden, doch das Spiel lässt mich nur Katzen streicheln