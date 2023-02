Hogwarts Legacy: Das passiert, wenn man Sebastian Sallow ausliefert

Von: Joost Rademacher

Teilen

Hogwarts Legacy: Das passiert, wenn man Sebastian Sallow ausliefert © Warner Bros. / Avalanche

Im Verlauf von Hogwarts Legacy müssen Spieler entscheiden, ob sie ihren Mitschüler Sebastian Sallow auszuliefern. Mit diesen Konsequenzen müsst ist zu rechnen.

Hamburg – Sebastian Sallow erweist sich in Hogwarts Legacy als wichtiger Freund für den Charakter. Der junge Slytherin entwickelt im Laufe des Spiels aber eine ungesunde Faszination mit unverzeihlichen Flüchen. Den Spieler stellt das früher oder später vor eine schwierige Entscheidung: Liefert man Sebastian aus, oder nimmt man ihn in Schutz?

Ob man Sebastian in Hogwarts Legacy ausliefern sollte, lesen Sie bei ingame.de.

Ob man Sebastian Sallow verratet oder nicht, wird sich erst spät im Verlauf von Hogwarts Legacy entscheiden. Vorher muss manalle Nebenquests mit Sebastian abgeschlossen haben, in denen man auch die unverzeihlichen Flüche von Hogwarts Legacy lernen wird. Um diese Questreihe bis zum Ende zu bringen, muss man erst Level 26 erreichen. Es ist also gut möglich, dass die Entscheidung um Sebastian kurz vor, oder sogar erst nach dem Ende der Hauptstory, passieren wird.