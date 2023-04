Alte Waffe in Warzone 2 über Nacht Meta – neues Setup für STB 556 haut richtig rein

Von: Philipp Hansen

Teilen

Alte Waffe in Warzone 2 über Nacht Meta – neues Setup für STB 556 haut richtig rein © Activision

Gibt es in Warzone 2 eine neue, beste Waffe? Das alte Sturmgewehr STB 556 ist plötzlich in Season 3 stärker und CoD-Profis schwärmen vom neuen Setup.

Hamburg – In Warzone 2 hat die neue Season 3 viele Änderungen für die Meta gebracht. Das lange übermächtige Sturmgewehr ISO Hemlock hat harte Nerfs kassiert, doch eine alte Waffe ist plötzlich richtig stark: das STB 556. Mit den passenden Aufsätzen und dem richtigen Tuning ist das STB jetzt präzise, hat keinen Rückstoß und drückt auch auf Distanz ordentlich Schaden in Call of Duty.

ingame.de zeigt das neue Meta-Setup der STB 556 in Warzone 2:

Mehr zum Thema Warzone 2: Update macht Waffe über Nacht Meta – Neues STB 556 Setup müsst ihr probieren

Es ist noch etwas früh in der Season, um die definitiv besten Waffen in Warzone 2 zu bestimmten. Aber auch die Experten von WZRanked.com bewerten die STB 556 nach ihren Buffs sofort als A-Tier-Sturmgewehr. Quasi in über Nacht hat sich die STB 556 auf Platz 12 der populärsten Knarren im CoD-BR gemausert.