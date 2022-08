Gunfire Reborn: Roguelite kommt für Xbox Series X – wurde auch Zeit

Von: Janik Boeck

Gunfire Reborn: Cover © 505 Games

Gunfire Reborn ist auf Steam extrem beliebt. Jetzt soll das Roguelite seinen Release auf der Xbox Series X feiern. Es wurde auch Zeit.

Köln – Ein Spiel zu finden, das man zocken will, ist nicht immer einfach. Manchmal passt das Setting nicht, manchmal fühlt sich das Gameplay nicht so richtig stimmig an und manchmal hat man einfach keine Lust, sich in ein riesiges Abenteuer mit 50 Spielstunden zu stürzen. Gunfire Reborn hat das Potenzial all das zu umkurven, denn es ist das perfekte Spiel für zwischendurch.

ingame.de verrät, wie sich Gunfire Reborn auf der Xbox Series X spielt.

Gunfire Reborn ist ein Roguelite First-Person-Shooter im Plüsch-Look. Das bedeutet, wir kämpfen uns durch prozedural generierte Level und müssen möglichst lange überleben. Sterben wir, nehmen wir einen Teil des Fortschritts in Form von Skillpunkten mit.