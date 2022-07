GTA 6: So groß soll die neue Karte werden – Insider verrät Setting und Größe

Von: Josh Großmann

GTA 6: So groß soll die neue Karte werden – Insider verrät Setting und Größe © Rockstar Games

In einem Bericht von Jason Schreier sind neue Informationen über GTA 6 aufgetaucht. Darunter auch die Größe und das Setting des neuen Rockstar-Titels.

New York – Kaum ein Spiel wird so heiß erwartet wie GTA 6. Seit Jahren herrscht ziemliche Funkstille über den neuen Titel vom Entwickler Rockstar Games und dem Mutterunternehmen Take Two Interactive. Zwar sei die Entwicklung „gut im Gange“, jedoch müssen die GTA-Fans weiterhin auf Leaks und Spekulation vertrauen, wenn es um Inhalte geht. Ein bekannter Insider, Jason Schreier, veröffentlichte einen Bericht, in dem er die Größe und das Setting der spielbaren Karte von GTA 6 unter die Lupe nahm.

ingame.de enthüllt, wie groß GTA 6 werden soll und in welchem Setting die Handlung stattfindet.

Jason Schreier ist ein bekannter und verlässlicher Insider, der immer wieder neuste Informationen zu beliebten Videospielen hat. Seine Kontakte in der Branche lassen ihn präzise Aussagen über kommende Spiele wie GTA 6 treffen. Sein neuster Bericht beinhaltet die Gründe dafür, warum Rockstar Games so lange für die Entwicklung braucht und was sich hinter den Türen in New York verändert hat, um den Mitarbeitern ein besseres Arbeitsumfeld zu bieten.