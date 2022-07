GTA 6: Rockstar Games entwickelt mit Vollgas – stellt über 200 neue Leute ein

Von: Daniel Neubert

GTA 6: Vollgas in der Entwicklung – Rockstar Games sucht über 200 Mitarbeiter © Alex Kotliarskyi / unsplash.com / ingame.de (Montage)

GTA 6 ist schon seit einiger Zeit bei Rockstar Games in Entwicklung. Um das Mammut-Projekt zu stemmen, stellte der Publisher jetzt jede Menge neuer Mitarbeiter ein.

New York – Der Publisher Rockstar Games arbeitet unermüdlich an GTA 6. Traditionell hält sich das Studio mit verfrühten Ankündigungen zu seinen Spielen eher zurück, weswegen Fans oft jeden Informationshappen dankbar aufnehmen. Bisher ist jedoch unklar, wann der Titel für PlayStation, Xbox und PC erscheint. Doch neue Stellenausschreibungen könnten Aufschluss darüber geben, wie es um die Entwicklung des heiß erwarteten Titels steht.

ingame.de verrät, was die Stellenausschreibungen konkret für GTA 6 zu bedeuten haben.

Auf der Website Hitmarker.net (einer Job-Seite für die internationale Gamesbranche) wurden von Rockstar Games vor kurzem über 220 Stellenausschreibungen veröffentlicht. Dabei werden offenbar Stellen in unterschiedlichsten Positionen vergeben, vom Social Media Manager bis hin zum Senior Product Manager. Die Liste ist groß und das Unternehmen scheint derzeit kräftig in sein Personal zu investieren.