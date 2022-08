GTA Online: Summer Update 2022 bringt neue Autos nach Los Santos

Von: Aileen Udowenko

GTA Online: Summer Update 2022 bringt neue Autos nach Los Santos © Rockstar Games

Das große Summer Update 2022 bringt einige Neuerungen nach Los Santos. Unter anderem können die Spieler nun mit neuen Autos rasen.

New York – Heute ging das große Summer-Update von GTA Online endlich live. In Los Santos erwarten die Spieler jetzt viele spannende Neuerungen am Gameplay und den Inhalten. Besonders interessant sind die neuen Fahrzeuge, die durch das Update spielbar sein werden. Denn im Vorfeld hatte Rockstar Games angekündigt, dass sich die Fans auf eine Menge an neuen Autos freuen können. Mit dem Update: The Criminal Enterprises, schafften es bisher acht neue Fahrzeuge ins Spiel. Weitere sollen noch folgen.

ingame.de verrät, auf welche neuen Autos sich die Spieler in GTA Online freuen können.

Doch aufgepasst, nicht alle Spieler haben Zugriff auf jedes der Autos. Denn PC-Spieler ziehen hier leider den Kürzeren. Einige der Fahrzeuge bleiben nämlich den Next Gen Konsolen PS5 und Xbox Series X/S vorbehalten. Mit diesen beiden Autos können nur die Konsolen-Besitzer die Straßen unsicher machen.