GTA 6: Neuer Insider-Bericht deckt Easter Egg auf – Es ist schon 10 Jahre alt

Von: Adrienne Murawski

Teilen

GTA 6: Neuer Insider-Bericht deckt Easter Egg auf – es ist schon 10 Jahre alt © Imago/Unsplash/Reddit: MaNu9564 (Montage)

Fans wollen ein neues Easter Egg zu GTA 6 entdeckt haben. Das vermeintliche Geheimnis hat sich bereits 10 Jahre direkt vor ihrer Nase versteckt.

New York – Der Blick in die Vergangenheit lässt einen manchmal staunen. Schließlich scheinen Lösungen rückblickend so einfach gewesen zu sein und auch Hinweise, die man damals nicht gesehen hat, fallen einem nun auf wie bunte Hunde. Das scheint jetzt auch der Fall bei einem GTA 6 Easter Egg zu sein. Dank neuesten Informationen haben Fans einen Hinweis entdeckt, der sich seit fast einem Jahrzehnt direkt vor ihrer Nase befunden hat.

ingame.de enthüllt, welches GTA 6 Easter Egg Fans entdeckt haben wollen.

Mehr zum Thema GTA 6: Easter Egg könnte nächsten Titel schon seit einem Jahrzehnt andeuten

Entwickler Rockstar Games, mit Sitz in New York, verrät nichts über den nächsten Titel der GTA-Reihe. Lediglich die Bestätigung, dass GTA 6 sich in Entwicklung befindet, bekamen Fans Anfang Februar 2022.