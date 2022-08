GTA 6: Nächster Rockstar-Titel soll karibische Inseln beinhalten

Von: Adrienne Murawski

GTA 6: Nächster Rockstar-Titel soll karibische Inseln beinhalten © Rockstar Games/Reddit: Lord_Towelie (Montage)

Zu GTA 6 gibt es mehr Gerüchte als konkrete Informationen. Doch ein Insider will neue Details kennen. Der nächste Titel soll auch in der Karibik spielen.

New York – Endlich gibt es neue Informationen zu GTA 6. Nach der offiziellen Ankündigung im Februar war es lange ruhig um den nächsten großen Titel aus dem Hause Rockstar Games. Doch dank eines ausführlichen Bloomberg-Artikels haben Fans nun einige Dinge, auf die sie sich freuen können. So gibt es neue Informationen zu den Protagonisten und dem Setting. Ein Insider will jetzt noch mehr Details wissen und meint, dass sogar die karibischen Inseln auf der Map von GTA 6 existieren werden.

ingame.de verrät, ob sich Fans wirklich auf die Karibik in GTA 6 freuen können.

Entwickler Rockstar Games, mit Sitz in New York, hüllt sich in Schweigen. Zumindest was GTA 6 anbelangt. Anfang Februar bekamen Fans die Bestätigung, dass sich der nächste Titel der Grand-Theft-Auto-Reihe in Entwicklung befindet. Seitdem – Stille.