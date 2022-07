GTA 6: Darum braucht die Entwicklung so lange – Insider blickt hinter Rockstar Games Kulissen

Der Start von GTA 6 verzögert sich wohl weiter nach hinten. Ein Enthüllungsjournalist konnte nun einen Blick hinter die Kulissen von Rockstar Games werfen.

New York – Rockstar Games, der Publisher hinter der GTA-Serie, scheint hinter den Kulissen fleißig an seinem neuen Open-World-Spiel zu werkeln. Der Titel wird voraussichtlich für PC, PlayStation und Xbox erscheinen, doch bisher war wenig über das Spiel bekannt. Jetzt hat der Enthüllungsjournalist Jason Schreier einen ausführlichen Einblick hinter die Kulissen von Rockstar Games mit jeder Menge neuen Details veröffentlicht.

Es ist inzwischen längst kein Geheimnis mehr: GTA 6 wird kommen und Rockstar Games scheint alle Hebel in Bewegung zu setzen, um die Entwicklung des Mega-Projektes unter Volldampf voranzutreiben. Nachdem die Arbeit an GTA 6 zu Beginn des Jahres offiziell bestätigt wurde, ergoss sich eine schiere Flut an Gerüchten über das ganze Internet.