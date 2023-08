GTA 6: Diese 8 Details im Trailer, würden unser Gaming-Herz höher schlagen lassen

Von: Aileen Udowenko

Fans warten immer noch auf den ersten Trailer auf GTA 6. In der Community ist aber bereits klar, was Rockstar Games zeigen muss, um zu überzeugen.

New York – Rockstar Games bewacht Informationen zu GTA 6 immer noch streng. Doch trotzdem vermuten viele, dass das Studio noch dieses Jahr einen ersten Trailer zum nächsten GTA-Teil zeigen wird. In der Community stapeln sich die Wünsche an die ersten gezeigten Bilder. Wir haben acht Details herausgesucht, die im Trailer auf keinen Fall fehlen dürfen.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Diese 8 Dinge muss Rockstar Games im Trailer zeigen

Details im Trailer: Wohl kaum ein anderes Gaming-Event wird so heiß ersehnt, wie der Release des ersten GTA 6 Trailers. Schon jetzt spekulieren Fans fleißig zu den Inhalten und bauen eine dementsprechend hohe Erwartungshaltung auf. Damit Fans am Ende nicht enttäuscht zurückbleiben, sollte Rockstar Games sicherstellen, dass die Vorfreude der zukünftigen Spieler noch weiter angeheizt wird. Dabei könnten vor allem die folgenden acht Dinge im Trailer helfen:

Hovercraften in den Everglades, vielleicht sogar mit einer Alligatoren-Begegnung

Ein nächtlicher Spaziergang am Strand

Lucia und Jason nutzen ein neues Transportmittel (Surfbrett, Pferd, elektrisches Skateboard)

Aufnahmen der City Skyline, vielleicht sogar eine zweite Stadt

Einen Wald

Einen Autounfall, um zu sehen, wie realistisch der Schaden dargestellt wird

Momente, in denen die Physik des Spiels sieht, vielleicht stolpert jemand, oder wird gestoßen

Ein Schusswechsel und vielleicht der Blick auf eine neue Waffe oder das anteasen der Rückkehr der Kettensäge

Allerdings war es in den bisherigen GTA-Teilen üblich, zuerst einen kurzen Teaser zu posten, bevor dann ein längerer Trailer veröffentlicht wird, der mehr vom Spiel zeigt. Viele Fans prophezeien auch schon die ersten Worte des Trailers: „Why did I move hear? I guess it was the beach.“ Dabei würde es sich um eine leicht abgewandelte Form der ersten Worte aus dem Trailer zu GTA 5 handeln. Das Setting verspricht auf jeden Fall viel Strand, allerdings könnte Vice City in GTA 6 ein ganz anderes Problem mit sich bringen.

GTA 6: Erster Trailer – Vermutungen zum Release

Wann kommt der Trailer? Noch ist nicht bekannt, wann Rockstar Games erste offizielle Informationen rausrückt. Allerdings ist sich ein bekannter Leaker sicher, dass der Trailer zu GTA 6 noch in diesem Jahr releast wird. Er nennt auch bereits einen genauen Zeitraum. Vermutlich wird das Studio die ersten Bilder im November oder Dezember veröffentlichen. Das Zeitfenster klingt nicht zu abwegig. Take-Two selbst sprach nämlich bereits in einem Earnings-Call darüber, dass im Fiskaljahr 2025 mit enormen Einnahmen gerechnet wird.

Wann beginnt das Fiskaljahr 2025? Ein Fiskaljahr oder auch Geschäftsjahr beschreibt einen festgelegten Zeitraum eines Unternehmens, in dem budgetiert, vorausgeplant und berichtet wird. Ein Fiskaljahr erstreckt sich dabei über 12 Monate und beginnt immer im April eines Jahres und endet im März des nächsten Jahres. Das Geschäftsjahr 2025, von dem Take-Two spricht, beginnt also im April 2024 und endet im März 2025.

Noch ist von offizieller Seite keine der Informationen bestätigt. Trotzdem steigern diese zehn Details aus den Leaks zu GTA 6 unsere Vorfreude. Eines ist aber sicher, sollte das Studio den ersten Trailer veröffentlichen, wird für GTA 6 Fans die Welt wohl für einen kurzen Moment stillstehen.