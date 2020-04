GTA 6 (Rockstar Games): "Entwicklung zu 50% abgeschlossen" – Leak macht Fans Hoffnung

50% fertig – Ein aktuell Leak behauptet, die Entwicklung von GTA 6 sei schon zur Hälfte abgeschlossen. Release des Rockstar Games-Spiels doch schon in Kürze?

New York, USA – Ein glaubhafter Grand Theft Auto-Insider hat auf Twitter behauptet, dass GTA 6* von Rockstar Games tatsächlich viel näher sein könnte als aktuelle Berichte vermuten lassen. Ihm soll angeblich mitgeteilt worden sein, dass das Spiel schon "halb" fertig sei. Was ist dran am gewagten Leak von Tez2?

Seit Monaten gibt es bereits Gerüchte um Rockstar Games* nächsten großen AAA-Titel: GTA 6. Welches Setting die Spieler erwartet, beispielsweise Amerika oder England, welche Inhalte das Spiel haben soll und welche Charaktere auftreten, sind jedoch nicht mehr als bloße Spekulationen, mit welchen sich Fans die Wartezeit überbrücken. Doch nun hat eine verlässliche Quelle womöglich einen Leak gefunden, der auf eine kürzere Wartezeit bis zum Release vonGTA 6 hinweisen könnte.



