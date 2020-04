GTA 6: Grand Theft Auto 5 Synchronsprecher redet Klartext zu Leaks

Angebliche Hinweise und Informationen rund um GTA 6 tauchen jeden Tag auf. Ein GTA 5 Synchronsprecher redet Klartext zu Leaks.

Es ist länger als 6 Jahre her, dass Rockstar Games GTA 5 herausbrachte.

herausbrachte. Fans warten sehnsüchtig auf das Release von GTA 6 .

von . Synchronsprecher von GTA sagen bisherigen Leaks sei nicht zu trauen.

Kalifornien - Nachdem sich mehrere Leaks*, Gerüchte und Bekanntmachungen zu GTA 6* in den letzten Tagen als Falsch herausgestellt hatten, hat sich nun der Synchronsprecher von GTA 5 zu Wort gemeldet und wendet sich insbesondere an die Fans von Grand Theft Auto, die schon sehnsüchtig auf den neuen Titel GTA 6 von Rockstar Games* aus Kalifornien warten.

Seit mehr als sechs Jahren hat Rockstar den letzten Teil des Open World Action-Adventures veröffentlicht und so ist es nur verständlich, dass viele Fans und Spieler es kaum erwarten können neue Informationen zu GTA 6 zu erhalten.

GTA 5 Synchronsprecher spricht über Leaks zu GTA 6 von Rockstar

Der GTA 5 Synchronsprecher Ned Luke, der die Stimme von Michael in GTA* spricht, hat sich zusammen mit seinem Kollegen Shawn Fonteneo, der die Stimme von Franklin übernommen hat, in einem Chat an die Fans gerichtet. Sie Sprechen über die Leaks und Gerüchte zu GTA 6 und geben den Fans Rat, wie sie mit diesen Informationen und möglichen Release-Terminen umgehen sollten.

In einem Live-Chat auf Instagram haben die beiden mit einigen Gerüchten und Leaks zu GTA 6 aufgeräumt und die zahlreichen Gerüchte zum Release-Termin oder zum Trailer diskutiert. Ned Luke sagt: "Die Leaks sagen GTA 6 spielt in Vice City. Wie kommen die Leute an all diese Informationen?" Danach richtet er sich an die Zuschauer des Streams und sagt: "Leute versteht ihr nicht? Glaubt an nichts was ihr (zu diesem Thema) im Internet seht!"

Vor Kurzem gab es auch einen Leak, der angeblich Mexiko als Setting für das nächste GTA* genannt hat.

GTA 6: Nur Informationen von Rockstar Games sind glaubwürdig

Im weiteren Verlauf des Live-Streams spricht er über den GTA YouTuber MrBossFTW und sagt: "BosmannF**kTheWorld oder wie immer er auch heißt, oder jeder andere von den Typen. Hört nicht auf sie. Sie haben keine Insider-Informationen, sie versuchen euch nur auszutricksen. Wenn Du es von Rockstar Games hörst, dann weißt Du es, wenn Du es nicht von Rockstar hörst, dann weißt Du gar nichts."

+ Fans sollen nur Neuigkeiten von Rockstar Games trauen © Rockstar Games

Ein Zuschauer des Live-Streams kam mit der Idee man könnte Micheal in GTA 6 zurückbringen. Shawn Fonteneo reagierte und sagte: "Michael könnte in GTA 6 sein? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe." Der Synchronsprecher erklärte weiter, dass er mehrere Protagonisten aus GTA-Titeln zurückbringen würde, wenn er Rockstar Games wäre.

GTA 6 von Rockstar Games am liebsten mit Micheal, Frankling, Tevor und Co

Fonteneo hat klare Vorstellungen, wenn es um seine Lieblingsprotagonisten in GTA 6 geht. Wäre er Rockstar Games, würde er Michael, Franklin, Trevor, CJ, Lamar und Lester in den neuen Titel zurückbringen. Luke sieht es ähnlich und sagt: "Luis Lopez und Gay Tony, Niko und all die Jungs. Das wäre richtig cool."

Aufgrund der mangelnden Informationen von Rockstar zu dem Protagonisten in GTA 6 sind die Fans kreativ geworden und haben ihren eigenen Wunschhelden für GTA 6 zusammengestellt*, wie ingame.de* berichtete. Dabei wurde auch gefragt, wie alt der Protagonist von GTA 6 im neuen Spiel sein soll.

Wenn es auch viele Spekulationen darüber gibt, dass GTA 6 in Vice City spielen wird, könnten die beiden recht haben und wir müssen uns gedulden, bis Rockstar Games selber die Informationen zu einem Release oder dem Setting von GTA 6 preisgibt.

