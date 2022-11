„Leak hat keinen Einfluss auf die Entwicklung“: Take-Two optimistisch nach großem „GTA 6“-Leak

Von: Ömer Kayali

Etwas mehr als einen Monat nach dem massiven Leak hat sich Take-Two zu „GTA 6“ geäußert. Mit einer Verzögerung in der Entwicklung sei nicht zu rechnen. Doch Fans müssen weiterhin über einen Release-Zeitraum rätseln.

Der 18. September 2022 war ein schwarzer Tag für Rockstar Games und den Publisher Take-Two. An diesem Tag tauchten plötzlich zahlreiche Bilder und Videos zum nächsten „Grand Theft Auto“ auf. Die Entwickler hatten selbst bis dato keinerlei Informationen zum Spiel verraten – auch jetzt noch hüllen sie sich in Schweigen. Es steht nicht einmal fest, ob der nächste Teil tatsächlich „GTA 6“ heißen wird – geschweige denn das Release-Datum. Im Rahmen des aktuellsten Quartalsberichts hat sich Take-Two nun ein weiteres Mal zum Leak geäußert.

Der Vorsitzende von Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, erklärte (via VGC), dass der Leak sich nicht negativ auf die Arbeiten an „GTA 6“ auswirken würde:

Was den Leak angeht, so war das ein großes Unglück und wir nehmen solche Vorfälle sehr ernst. Es gibt keine Beweise dafür, dass materielle Werte entwendet wurden, was gut ist und sicherlich wird der Leak keinen Einfluss auf die Entwicklung […] haben, aber es ist furchtbar enttäuschend und zwingt uns zu noch größerer Wachsamkeit in Sachen Cybersicherheit.