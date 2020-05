GTA-6-Release: Klarer Hinweis auf Verkaufstermin aufgetaucht - Fans wird er nicht gefallen

Der Release von "Grand Theft Auto 5" ist bereits sieben Jahre her. Fans warten schon auf den nächsten Teil, doch "GTA 6" liegt wohl noch weit in der Zukunft.

Über "Grand Theft Auto 6" ist offiziell noch nichts bekannt.

Fans und vermeintliche Leaker spekulieren aber bereits fleißig über einen Release-Termin.

Ein Finanzanalyst hat nun einen deutlichen Hinweis für einen Release entdeckt.

"Grand Theft Auto 5" erschien 2013 und zählt zweifellos zu den beliebtesten und erfolgreichsten Spieletiteln der 2010er-Jahre. Obwohl immer noch zahlreiche Spieler vor allem "GTA Online" spielen, warten Fans bereits jetzt gespannt auf den nächsten Teil des Franchises. Wie steht es um "Grand Theft Auto 6"?

Update vom 27. Mai: GTA 6 - Analyst nennt voraussichtlichen Release-Termin

Die Gerüchte um "GTA 6"* lassen nicht nach und man möchte glauben, dass Rockstar Games schon bald eine große Enthüllung plant. Doch neue Hinweise auf ein mögliches Release-Zeitfenster sind eher ernüchternd.

Denn Publisher Take-Two rechnet damit, in dem am 31. März 2024 Fiskaljahr 89 Millionen US-Dollar für das Marketing auszugeben. Der Grund dafür wird nicht genannt. Doch der Betrag ist mehr als das Doppelte des Marketingbudgets für jedes andere Finanzjahr in den nächsten fünf Jahren. Das geht aus dem aktuellen Finanzbericht von Take-Two hervor (via Venturebeat).

Die Frage lautet: Warum plant Take-Two, im Geschäftsjahr 2024 so viel mehr für Marketing auszugeben? Eine der wahrscheinlichsten Erklärungen dafür ist, dass dies der angedachte Zeitraum für einen großen Release ist - genauer gesagt "Grand Theft Auto 6".

Marketing-Investitionen deuteten in der Vergangenheit auf Release von "Red Dead Redemption 2" hin

Take-Two gab Investoren zuvor an, dass diese hohe Summe für das Marketing bereits für das Fiskaljahr 2023 vorgesehen ist. Nun hat der Publisher dies also auf 2024 verlegt. Ein Finanzanalyst der Firma Stephens weist darauf hin, dass eine derartige Verschiebung der Marketing-Investitionen bereits in der Vergangenheit ein Anzeichen für einen Release von großem Kaliber war. In seinem Bericht an Investoren heißt es: "Wir sind nicht sicher, wie viel wir in diese Verschiebung hineinlesen sollten, aber wir möchten anmerken, dass diese Bekanntgabe den Start von "Red Dead Redemption 2*" vor der Ankündigung dieses Spiels genau vorhersagte."

GTA 6: Rockstar Games ist nicht in Eile

Die Hinweise verdichten sich also, dass "GTA 6" frühestens im Fiskaljahr 2024 (April 2023 bis März 2024) auf den Markt kommt. Das ist ein durchaus plausibles Zeitfenster. Rockstar Games hat keinerlei Grund zur Eile, da "GTA Online" noch immer viele Spieler vorweist und durch die Mikro-Transaktionen noch Millionen US-Dollar abwirft.

Außerdem wird Rockstar Games erst abwarten und sehen wollen, bis sich die Next-Gen-Konsolen PS5* und Xbox Series X* etabliert haben. Wenn einige Zeit ins Land gezogen sind und mehr Leute die Konsolen besitzen, wird sich "GTA 6" in noch kürzerer Zeit verkaufen.

Meldung vom 22. Mai: Publisher gibt Ausblick auf die Spiele des nächsten Jahres - GTA 6 ist nicht dabei

Im Netz kursieren jede Menge Gerüchte zu "GTA 6" über den Release, die Handlung, die Spielwelt und Größe - doch die Entwickler von Rockstar Games halten noch jegliche offiziellen Informationen zurück. Immerhin gab Publisher Take-Two nun im Rahmen einer Investoren-Konferenz einen Ausblick auf die Spiele-Veröffentlichungen, die in nächster Zeit bevorstehen - genauer gesagt, im Zeitraum zwischen April 2020 und März 2021 (via Dexerto.com). Über "GTA 6" wurde dabei kein Wort fallengelassen. Take-Two-Chef Strauss Zelnick sprach zudem von einem "dünnen" Jahr hinsichtlich neuer Veröffentlichungen von Spielen. Derweil erscheinen Updates für "GTA Online" und "Red Dead Online".

Würde bis 2021 ein Release von "GTA 6" geplant sein, würde der Publisher gegenüber der Investoren wohl nicht von einem "dünnen" Jahr sprechen. Vor März 2021 ist ein Release damit ausgeschlossen. Und auch danach wird es wohl noch eine ganze Weile dauern, bis der nächste "Grand Theft Auto"-Teil" erscheint.

GTA 6: Release könnte noch mehrere Jahre in der Zukunft liegen

Der letzte große Blockbuster-Titel von Rockstar Games "Red Dead Redemption 2" erschien im Jahr 2018. Wenn man bedenkt, dass zwischen "GTA 5" und "Red Dead Redemption 2" fünf Jahre liegen, ist es gut möglich, dass wir für das nächste "Grand Theft Auto" mit einer ähnlichen Wartezeit rechnen können. Das würde einen Release im Jahr 2023 bedeuten.

Dennoch muss das nicht heißen, dass Rockstar sich so viel Zeit lassen wird. Natürlich hoffen Fans, dass die Wartezeit nicht allzu lange ausfallen wird, aber dass "GTA 6" einer der Launch-Titel für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X sein wird, ist mehr als unwahrscheinlich.

