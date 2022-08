Beeindruckend

Alle warten gespannt auf den nächsten großen Titel von Entwickler Rockstar Games. Laut einem Insider soll die Grafik von GTA 6 die Fans von den Socken hauen.

New York – „Grand Theft Auto“-Fans können die Veröffentlichung des nächsten großen Titels kaum noch erwarten. Wann GTA 6 von Rockstar Games jedoch releast wird, ist noch nicht bekannt. Dafür kommen seit einigen Wochen aber immer mehr Informationen über den nächsten Ableger der beliebten Spielreihe ans Tageslicht. Nun hat ein bekannter Insider neue Details zur Grafik von GTA 6 geteilt und ist sich sicher: Die Grafik wird die Fans umhauen.

Name des Spiels Grand Theft Auto VI Release (Datum der Erstveröffentlichung) TBA Publisher Rockstar Games Serie Grand Theft Auto Plattformen PS5, Xbox Series X/S, PC (unbestätigt) Entwickler Rockstar North Genre Open-World, Action-Adventure

GTA 6: Insider verspricht fotorealistische Grafik

Insider plaudert über Grafik: Offiziell ist noch nicht allzu viel über den nächsten großen Titel des New Yorker Entwicklungsstudios Rockstar Games bekannt. Bei einer Konferenz gab der Entwickler aber zu, große Pläne für GTA 6 zu haben. So will Rockstar mit dem nächsten „Grand Theft Auto“-Spiel ganz neue Maßstäbe setzen und alle vorherigen Spiele in den Schatten stellen.

+ GTA 6: Insider verspricht Fotorealismus – Großartige Grafik soll Fans umhauen © IMAGO/Westend61/Reddit: MaNu9564 (Montage)

Diese enormen Pläne würden auch zu den Informationen passen, die der bekannte Insider Tez2 zuletzt geteilt hat. Tez2 ist eine bekannte Größe in der GTA-Community und konnte sich bereits großes Vertrauen bei den Fans aufbauen. Zuletzt gab er an, dass GTA 6 mit weiteren DLCs versorgt werden soll – darunter wohl auch weitere Städte. Außerdem soll die Grafik von GTA 6 bombastisch werden:

Ein ehemaliger Rockstar-Entwickler erwähnte gegenüber einem Freund, dass [GTA 6] sehr viel Fotorealismus nutzen wird

Fotorealistische Grafik in GTA 6 könnte bedeuten, dass neue und verbesserte Ray Tracing-Funktionen zum Einsatz kommen, Texturen und Assests überarbeitet werden und natürlich können sich Fans womöglich auch über ganz neue Innovationen freuen.

Wie viel Wahrheitsgehalt in der Aussage von Tez2 steckt, kann noch nicht überprüft werden. Es ist jedoch so gut wie sicher, dass GTA 6 unglaublich aussehen wird. Schließlich konnte der Entwickler aus New York schon mit dem letzten Titel aus eigenem Hause, Red Dead Redemption 2, Grafikliebhaber überzeugen. Diesen eigenen Maßstab will das Entwicklerstudio mit GTA 6 sicher noch überbieten.

