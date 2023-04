Grusel in GTA 6 – Diese Geistergeschichten wünschen sich Fans

Von: Aileen Udowenko

Teilen

Zu große Pläne für GTA 6: Das soll Rockstar Games schon gestrichen haben © Unsplash/Reddit: Lord_Towelie (Montage)

GTA 6 könnte wieder voll mit kleinen Easter Eggs sein. Das Florida-Setting bietet Rockstar Games besonders viel gruselige Ideen.

Hamburg – In GTA kann es auch gruselig werden. Nämlich dann, wenn Rockstar Games kleine, schaurige Details mit in die Gangster-Reihe einbaut. Auch in GTA 6 könnten sich die Entwickler an reichlich Creepypasta aus Florida bedienen. Fans spekulieren bereits, um welche Geschichten es sich handeln könnte.

ingame.de berichtet über mögliche Gruselgeschichten in GTA 6.

Eigentlich werden Spielern in GTA immer Geschichten rund um Gangster, Waffen, Autos und Drogen aufgetischt. Befasst man sich allerdings etwas tiefer mit dem Spiel, kommen immer mehr kleine Easter Eggs ans Tageslicht, die neben der ganzen Action zum Gruseln einladen.