Größter Twitch-Streamer der Welt jetzt bei der Konkurrenz – Regel-Drama lockt ihn zu Kick

Von: Josh Großmann

Richard „Ninja“ Blevins ist auf Twitch weltberühmt geworden. Er ist fassungslos, als die Streaming-Plattform die Regeln ändert und geht zur Konkurrenz.

Chicago, Illinois – Einer der wohl weltweit bekanntesten Gamer ist Richard Tyler Blevins alias Ninja. Der 32-Jährige hat sich auf Twitch einen Namen gemacht und sein Können hauptsächlich in Fortnite präsentiert. Ninja streamt seit längerer Zeit auf mehreren Plattformen gleichzeitig – doch nun kehrt der Streamer Twitch den Rücken, nachdem das Portal neue Regeln eingeführt hat.

Vollständiger Name Richard Tyler Blevins Bekannt als Ninja Geburtstag 5. Juni 1991 Geburtsort Detroit, Michigan, USA Follower auf Twitch 18.526.292 (Stand: Juni 2023) Follower auf YouTube 23,7 Mio (Stand: Juni 2023)

Neue Twitch-Regeln sorgen für Stress – Ninja hat die Schnauze voll

Was ist passiert? Twitch hat empörende Werbe-Regeln veröffentlicht, die den meisten Streamern und Streamerinnen sauer aufstoßen. Neben Einschränkungen, wie Vertragspartner mit ihren Sponsoren arbeiten können, will Twitch in Zukunft auch das „Simulcasting“ verbieten.

Was ist Simulcasting? Simulcasting bedeutet, dass Inhalte auf mehreren Plattformen simultan ausgespielt werden. Neben Twitch gibt es weitere Streaming-Plattformen wie YouTube, Facebook Gaming oder Kick und um mehr Reichweite zu generieren, zeigen einige Streamer ihre Übertragungen auf mehreren Plattformen gleichzeitig.

Ninja ist sauer: In 2019 unterschrieb Ninja einen Deal mit Microsoft, um exklusiv auf „Mixer“ zu streamen. Nachdem das Projekt eingestellt wurde, suchte sich der Streamer kein richtiges neues Zuhause und begann mit dem Simulcasting. Meiste Zeit konnte man Ninja auf Twitch und YouTube gleichzeitig sehen, doch hindern die neuen Regeln ihn nun daran. In seinem Stream meckert der wohl bekannteste Gamer der Welt über Twitch.

Ich werde nicht auf Twitch – also Vollzeit – streamen. Nach der Simulcast-Regel kann ich das einfach nicht, weil ich das nicht unterstütze. […] Und das ist wirklich, wirklich schlecht, weil dort der Großteil meines Publikums ist.

Kick ist happy: Während Twitch die Regeln ändert, freute sich die neue, umstrittene Konkurrenz Kick über einen Zulauf neuer Gesichter. Das Aushängeschild von Kick stiftete zu Gewalt an trans*Personen an – aus diesem und vielen weiteren Gründen steht die Plattform unter Kritik. Unter den Neuankömmlingen ist auch niemand geringeres als Ninja, der auch 2023 noch die meisten Follower auf Twitch hat – über 18,5 Millionen Fans folgen ihm (Stand: Juni 2023).

Größter Twitch-Streamer der Welt jetzt bei der Konkurrenz – Regel-Drama lockt ihn zu Kick © Twitch/Kick/Ninja (Montage)

Ninja jetzt offiziell auf Kick – Streamer braucht nicht mal einen Deal zum Wechsel

Offiziell auf Kick: Mit den neuen Regeln konfrontiert, entscheidet sich Ninja dafür, seine Streams auf eine neue Plattform zu verlegen. Statt auf YouTube und Twitch wird er künftig eher auf YouTube und Kick streamen. Nur kurze Zeit später konnte man Ninja auf seinem offiziellen Kick-Account live sehen.

Auch ohne Deal: Ein deutscher Streamer hat über die Mega-Ablöse von Kick gesprochen. Die Plattform bietet besonders großen Streamern und Streamerinnen Millionensummen, um exklusiv oder teilexklusiv auf Kick zu streamen. Doch durch den Werbe-Schachzug von Twitch muss der Konkurrent für den weltweit größten Streamer keinen Finger krumm machen. Zum Dank für all die Neuankömmlinge nennt Kick seinen Konkurrenten Twitch den „Mitarbeiter des Monats“.

Da ein Großteil seiner Community auf Twitch zusieht, ist es definitiv denkbar, dass Ninja trotz der neuen Simulcast-Regel hin und wieder dennoch dort zu finden ist. Doch können sich seine ersten Kick-Streams sehen lassen.

So läufts auf Kick: Mit durchschnittlich 9.800 Zuschauern und Zuschauerinnen vor dem Bildschirm auf Twitch sind ca. 6.000 bis 7.000 Menschen auf Kick keine schlechte Leistung – doch kommt immer wieder die Vermutung auf, dass auf der umstrittenen Konkurrenz-Plattform Bot-Zuschauer am Werk sind. Wie gut es für Ninja in Zukunft laufen wird, wenn er weniger auf Twitch zu sehen ist, wird die Zeit zeigen.