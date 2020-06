Gratis-Spiele im Epic Games Store: Alle Schnäppchen im Überblick

Der Epic Games Store bietet für die User regelmäßig Gratis-Spiele an. Hier erfahren Sie, wann welche Spiele kostenlos zur Verfügung stehen.

Update vom 12. Juni 2020: Im Rahmen der Mega-Sales-Aktion verschenkt der Epic Games Store gleich vier hochkarätige Gratis-Spiele*. Zwei davon können sich die Spieler schon jetzt Downloaden, währen die anderen beiden bereits bestätigt wurden. Ingame.de* berichtet, auf welche Spiele sich die Fans freuen können.

North Carolina, USA – DerEpic Games Store gehört zum Epic Games-Konzern, der 1991 vom heutigen CEO Tim Sweeney gegründet wurde. Für den Vertrieb von Videospielen und anderer Software erschien am 06. Dezember 2018 der Epic Games Store. Die Spieler können sich über die Online-Plattform Spiele aller Genres und Preisklassen kaufen und anschließend downloaden. Sie finden die Spiele dann in der Bibliothek.

Seit 2019 bietet der Epic Games Store seinen Usern ein besonderes Feature an, dass sich nicht nur für das Unternehmen selbst lohnt. Ursprünglich war dieses lediglich für das Jahr 2019 ausgelegt, doch es kam bei den Spielern so gut an, dass es für 2020 verlängert wurde. Jede Woche erhalten die User nämlich mindestens ein Gratis-Spiel im Epic Games Store, dass sie mit ihrem Account verknüpfen und dann für immer behalten können. Zwischen Weihnachten und Neujahr 2019 verschenkte der Epic Games Store sogar jeden Tag ein Gratis-Spiel.

Das Unternehmen Epic Games bietet diesen Service für die Spieler an, da es in enger Konkurrenz zur Online-Plattform Steam steht, die ebenfalls Spiele vertreibt. Die Gratis-Spiele-Aktion dient daher vor allem dem Marketing und der positiven Repräsentation des Epic Games Stores.

