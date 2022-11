God of War Ragnarök: Tests und Wertungen treffen ein – Ein Meisterwerk für PS5

Von: Joost Rademacher

God of War Ragnarök: Tests und Wertungen treffen ein – Ein Meisterwerk für PS5 © Sony Interactive Entertainment/Santa Monica Studio/Metacritic (Montage)

Das Embargo von God of War Ragnarök ist erloschen und die ersten Tests treffen ein. Die Wertungen versprechen ein Spiel von gigantischem Ausmaß.

Santa Monica – Mehr als vier lange Jahre mussten Fans warten, jetzt rückt God of War Ragnarök in greifbare Nähe. So greifbar ist es sogar, dass die Presse sich das Spiel bereits unter den Nagel reißen und ausgiebig testen konnte. Knapp eine Woche vor Release ist jetzt das Embargo auf die Reviews von God of War Ragnarök erloschen, also dürfen die ersten Tests an die Öffentlichkeit. Auf Metacritic trudeln jetzt die Wertungen ein und die versprechen nicht weniger, als eines der bisher besten Spiele der PS5.

Wenn es um die aktuellsten Tests zu Videospielen geht, fallen die Blicke in der Regel als Erstes auf die Aggregatplattformen Metacritic und OpenCritic. Die Websites sammeln Reviews von zahlreichen verschiedenen Websites und bildet aus ihren Wertungen einen übersichtlichen Durchschnittswert. Zu God of War Ragnarök sind nach Erlöschen des Embargos bereits 73 Reviews eingegangen und bilden einen sagenhaften Schnitt von 95 Punkten – gleichauf mit seinem Vorgänger.