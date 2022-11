God of War Ragnarök: Nornentruhen finden – Alle Fundorte im Überblick

Von: Joost Rademacher

Teilen

God of War Ragnarök: Nornentruhen finden – Alle Fundorte im Überblick © Sony Interactive Entertainment/dpa-tmn

Auch Kratos braucht mal ein wenig Stärkung. In God of War Ragnarök lassen sich Nornentruhen für Idunn-Äpfel und Hörner mit Blutmet finden.

Hamburg – Auf den Reisen durch die neun Reiche von God of War Ragnarök kann ein wenig Verpflegung nicht schaden. Kratos kann im Laufe des Spiels Idunn-Äpfel und Hörner mit Blutmet finden, um seine maximale Gesundheit und maximale Rage zu steigern. Diese verbergen sich aber ausschließlich in 25 Nornentruhen, die quer durch die Welt verstreut sind.

Bei ingame.de lesen Sie, wo man alle Nornentruhen in God of War Ragnarök findet.

Mehr zum Thema God of War Ragnarök: Alle Nornentruhen finden – Locations aller 25 Kisten

Nicht nur ist Svartalfheim eins der ersten Reiche, die man im Spiel bereist. Im Reich der Zwerge lassen sich in God of War Ragnarök bereits zahlreiche Nornentruhen finden. Tatsächlich ist Svartalfheim die Region mit den meisten Nornentruhen im gesamten Spiel.