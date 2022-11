God of War Ragnarök: Muspelheim-Samen finden – Locations der zwei Hälften

Von: Joost Rademacher

God of War Ragnarök: Muspelheim-Samen finden – Locations der zwei Hälften © Sony

Die Reise nach Muspelheim in God of War Ragnarök erfordert einige Umwege. Hier sind die Fundorte der zwei Hälften des Muspelheim-Samens.

Hamburg – Endlich dürfen Fans kinoreifer Action in die neun nordischen Reiche zurückkehren. God of War Ragnarök ist erschienen und schickt Spieler wieder auf Entdeckungstour quer durch die nordische Mythologie. Auch ein Besuch im feurigen Muspelheim darf da nicht fehlen, aber der Weg dorthin erweist sich als alles andere als einfach. Zwei Hälften eines speziellen Yggdrasil-Samens braucht man für den Zugang.

Wo man die Muspelheim-Samen in God of War Ragnarök findet, zeigt ingame.de.

Das erste Stück des Muspelheim-Samens kann man schon früh im Spiel bekommen. Im Reich Svartalfheim erhält Kratos die Nebenquest „Schmelztiegel“, an deren Ende man Muspelheim und dessen Arena freischaltet. Mit der Quest bekommt man auch die Aufgabe, die beiden Hälften des Muspelheim-Samens zu finden.