God of War Ragnarök: Leak zeigt erstmals geheimen Charakter – Fans sind begeistert

Auftritt des Göttervaters

+ © Sony/Santa Monica Studios God of War Ragnarök Release geleakt – PS5-Hammer lässt Gamer wohl warten © Sony/Santa Monica Studios

Der Release von God of War Ragnarök ist nur noch drei Monate entfernt, aber die Story ist bislang nur schleierhaft bekannt. Ein Leak zeigt einen neuen Charakter.

Santa Monica, Kalifornien – Es gibt mit Sicherheit kein Spiel im Jahr 2022, das bei so vielen PlayStation-Fans auf der Wunschliste steht, wie God of War Ragnarök. Seit der Ankündigung für einen Release in diesem Jahr ist der Hype unter Besitzer einer PS4 oder PS5 praktisch auf einem Höhepunkt, Details zu Story und Charakteren sind aber rar gesät. Jetzt hat ein Leak erstmals einen bislang nicht bekannten Charakter enthüllt.

Totgeglaubte Insider leben länger, das gilt wohl auch für Dusk Golem, aka. AestheticGamer bei Twitter. In vergangener Zeit hat der Leaker schon des Öfteren seinen Rückzug aus dem Business rund um Leaks, Gerüchte und Insiderwissen angekündigt – bisher ist er aber immer wieder zurückgekehrt und hat aus der Pause frische Informationen mitgebracht. Dieses Mal hat er Neuigkeiten zu einem der meist erwarteten PS5 Releases von 2022 gesammelt.