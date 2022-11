God of War Ragnarök: Alle Trophäen für PlayStation 5 enthüllt – Liste im Überblick

Von: Joost Rademacher

God of War Ragnarök: Alle Trophäen bekannt – So kommt man leicht zum Platin © Sony

Zum Release von God of War Ragnarök sind alle Trophäen des Spiels enthüllt worden. Diese Achievements braucht man für die Platin-Trophäe.

Santa Monica – In wenigen Tagen erscheint endlich God of War Ragnarök. Tausende Fans sind schon dabei, Platz auf ihrer PS4 oder PS5 zu schaffen, andere haben sich schon für den Release freigenommen. Ein besonderer Schlag von Spieler macht sich nebenbei auch schon bereit für Kratos‘ nächste Reise, denn viele begeben sich bei dem Spiel wieder auf Trophäenjagd. Alle Trophäen von God of War Ragnarök sind jetzt schon bekannt.

Bei ingame.de finden Sie die Liste aller Trophäen in God of War Ragnarök.

Tatsächlich dürfte es kein gigantischer Aufwand werden, die Platin-Trophäe von God of War Ragnarök zu erhalten. Die Trophäen verlangen immerhin nicht, das Spiel auf einem bestimmten Schwierigkeitsgrad durchzuspielen. Also könnte man den Schwierigkeitsgrad getrost auf die einfachste Stufe stellen.