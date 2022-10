GeForce RTX 4090 kaufen: Die Verfügbarkeitsanalyse

Von: Daniel Neubert

GeForce RTX 4090 kaufen: Verfügbarkeitsanalyse – Dieser Shop ist unser Geheimtipp © Nvidia.com / ingame.de (Montage)

Die Nvidia GeForce RTX 4090 könnte auch in dieser Woche wieder bei einigen Händlern verfügbar sein. ingame.de verrät, welche Händler liefern können.

Hamburg – Mit der GeForce RTX 4090 will der Grafikkartenhersteller Nvidia neue Maßstäbe für Next-Gen-Gaming setzten. Das Performance-Wunder ist besonders für PC-Spieler interessant, die Wert auf höchste Auflösungen legen und immer am Puls der Technik sein wollen. Die Grafikkarte kam am 12.10.2022 offiziell in den Verkauf, doch wie bereits in den vergangenen Jahren übersteigt die Nachfrage bei weitem das Angebot.

ingame.de klärt auf, wo interessierte diese Woche die besten Chancen auf eine der begehrten Karten haben.

Aktuell liefern vor allem kleinere Shops und Fachhändler Nachschub. Große Drops der RTX 4090 bei Media Markt, Saturn und Amazon blieben bisher aus. Die Nachfrage ist ungebrochen hoch und deswegen sind die Chancen, eine der begehrten Karten bei einem eher unbekannteren Händler zu bekommen, immer noch am besten.