Gamescom 2022 – Ersten Eindrücke von der großen Gaming-Messe

Von: Daniel Neubert

Die Gamescom 2022 ist heute gestartet. Unsere Fotostrecke zeigt die ersten Bilder der Fachmesse und gibt einen guten Überblick über die bunten Stände.

Köln – Nach dem Startschuss durch die „Opening Night Live“ eröffnet die Gamescom 2022 heute ihre Pforten für den Fachbesuchertag. ingame.de von IPPEN.MEDIA ist natürlich live vor Ort, um Sie mit Bildern, News und ersten Eindrücken zu versorgen. In der Fotostrecke gibt es ein erstes Stimmungsbild und welche Publisher und Hersteller vor Ort sind, um Sie mit frischen Games zu versorgen. Auch in den kommenden Tagen wird es mehr von der Messe geben.

Gamescom 2022 – Der erste Tag, die Ruhe vor dem Sturm

Warum ist der erste Gamescom-Tag so besonders? Der erste Tag der Gamescom ist immer auch der sogenannte Fachbesuchertag. Mit einem handelsüblichen Gamescom-Ticket hat man an diesem ersten Tag noch keinen Zugang. Dieser Tag ist, wie sein Name es schon verrät, hauptsächlich für die Fachpresse gedacht. Zwar herrscht auch heute schon geschäftiges Treiben in den Messehallen, jedoch sind die Fans und die Öffentlichkeit noch von der Veranstaltung ausgeschlossen.

Doch die wenigen Menschen auf den Fluren des Messegeländes trügen, es ist eher wie die Ruhe vor dem Sturm, denn nach dem Fachbesuchertag öffnen sich die Tore der Gamescom und eine ganze Menschenmasse wird sich auf dem Gelände der Köln-Messe tummeln. 2019 bewegten sich knapp 370.000 Menschen über das Gelände, die Zahlen befanden sich damit vor der Corona-Pandemie auf einem Rekordniveau.

In den vergangenen beiden Jahren fand die Gamescom jedoch ausschließlich digital statt, ein Wermutstropfen für viele Zocker, denn die Gamescom ist traditionell eine Messe für Fans, die den Fokus darauf legt, dass die breite Masse neue Spiele selbst anspielen kann. Jedoch blieben in diesem Jahr diverse große Hersteller der Messe fern. Neben Sony verzichtete auch Nintendo darauf, mit einem eigenen Stand vertreten zu sein. Trotzdem ist die Messe mit vielen großen Ständen gut gefüllt, die ein breites Angebot in die Hallen bringen.