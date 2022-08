Wacken Open Air-Nachbrenner: Gamescom 2022 bekommt Metal-Konzert

Auf der Gamescom 2022 wird es laut werden. Zum Auftritt des Rhythmus-Shooters Metal: Hellsinger hat Funcom das größte Konzert der Messegeschichte geplant.

Köln – Die Gamescom ist grundsätzlich eine ziemlich laute Veranstaltung. Tausende Besucher schwärmen jeden August in die Messehallen, um aktuelle Spiele vor ihrer Veröffentlichung zu sehen, während zahlreiche Aussteller mit Musik und Party um Aufmerksamkeit buhlen. In diesem Jahr dürfte The Outsiders, der Entwickler hinter Metal: Hellsinger, wohl besonders viel Aufsehen erregen. Das Studio hat für die Gamescom 2022 ein Konzert mit Künstlern aus dem Soundtrack des Spiels angekündigt, das das größte Konzert der Messegeschichte werden soll.

Name des Spiels Metal: Hellsinger Release 13. September 2022 Publisher Funcom Entwickler The Outsiders Plattform PS5, Xbox Series X|S, PC Genre First-Person-Shooter, Rhythmusspiel

Metal: Hellsinger auf der Gamescom 2022 – Großes Konzert mit Trivium, Arch Enemy angekündigt

Wer wird bei dem Konzert auftreten? Für den Soundtrack von Metal: Hellsinger hat Entwicklerstudio The Outsiders praktisch alles versammelt, was im Metal Rang und Namen hat. Die Musik macht dem Namen des Spiels alle Ehre – noch besser wird es aber, wenn man sich die fetten Riffs und Blastbeats live und in Farbe zu Gemüte führen kann. Also haben The Outsiders und Publisher Funcom ihr eigenes Konzert für die Gamescom 2022 geplant – mit hochkarätiger Besetzung aus Musikern, die allesamt zum Soundtrack von Metal: Hellsinger beigetragen haben. So sieht das Line-up für das Konzert aus:

Matt Heafy (Trivium)

Alissa White-Gluz (Arch Enemy)

Mikael Stanne (Dark Tranquility)

Dennis Lyxzén (Refused/INVSN)

James Dorton (Black Crown Initiate)

Messebesucher dürfen sich auf eine Zusammenkunft einiger der größten Musiker im Metal-Genre freuen. Große Musiker erfordern aber auch ein entsprechend großes Konzert und in dieser Hinsicht will Funcom sich nicht lumpen lassen. In einem Trailer zum Auftritt verspricht der Publisher das „größte Konzert in der Geschichte der Gamescom.“ Viele dürften so ein Event wohl nicht auf ihrer Liste der Hoffnungen für die Gamescom 2022 gehabt haben.

Wann und wo findet das Konzert statt? Steigen soll das Konzert am Donnerstag der Messe, also am 25. August 2022, auf dem Messegelände der Gamescom. Um 19:00 Uhr fällt dann der Startschuss. Wie lange die Auftritte dauern sollen, ist nicht bekannt. Alle Musiker werden aber die originalen Songs von Metal: Hellsinger zum Besten geben. Wer dem Konzert nicht vor Ort beiwohnen kann, hat auch die Möglichkeit, die Veranstaltung kostenlos im Livestream zu schauen. Dieser steht auf der offiziellen Website des Spiels zur Verfügung.

Metal: Hellsinger auf der Gamescom 2022 – Ein Shooter mit Taktgefühl

Was ist Metal: Hellsinger für ein Spiel? Mit Metal: Hellsinger will das schwedische Entwicklerstudio The Outsiders bei Shooter-Fans für mehr Taktgefühl sorgen. In der Rolle einer Dämonin durchqueren Spieler die Hölle und schießen allerhand infernalische Geschöpfe über den Haufen. Das alles passiert aber im Takt zur Hintergrundmusik des jeweiligen Levels, nahezu jede Aktion ist an den Rhythmus gebunden. Je besser man im Takt der Musik schießt, nachlädt und ausweicht, desto besser überlebt man gegen die höllischen Horden und desto mehr Punkte heimst man ein.

Dabei bietet sich für Metal-Fans ein echtes Buffet aus namhaften Bands und Künstlern des Genres. Die Bands, die beim Konzert zur Gamescom 2022 auftreten werden, haben allesamt eigene Songs zum Soundtrack beigesteuert, zusätzlich sind außerdem Bandmitglieder von Jinjer, System of a Down und Lamb of God mit von der Partie.

Wann erscheint Metal: Hellsinger? Wem das Konzept von Metal: Hellsinger zusagt, der sollte sich den 13. September 2022 als Release-Datum im Kalender markieren. Wer sich vor der Veröffentlichung schon ein Bild von dem Shooter machen will, kann das mit einer Demo auf PC, PS5 oder Xbox Series X tun. Mit ein wenig Glück werden Funcom und The Outsiders außerdem mit einer neuen Demo von Metal: Hellsinger auf der Gamescom 2022 vertreten sein.