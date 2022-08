Gamescom 2022: Verrückte Cosplays für Gaming-Messe – Mit diesen Kostümen feiern Fans

Von: Noah Struthoff

Die Gamescom 2022 ist im vollen Gangen und Fans störmen in großen Massen die Messe-Hallen. Viele Gamer haben dabei aufwendige Kostüme an. Hier sind die Highlights.

Köln – Endlich wieder Gamescom! Nach zwei Jahren Zwangspause hat die größte Gaming-Messe Deutschland wieder die Tore geöffnet und tausende Besucher fluten die Hallen. Hier können Gamer ihre neusten Lieblingsspiele austesten und weitere Games kennenlernen. Viele Fans lassen es sich nicht nehmen und kreuzen dabei in Kostümen ihrer Lieblingsfiguren aus den Videospielen auf. Die besten Kostüme zeigt Ihnen ingame.de in ihrem neusten Video.

Veranstaltung Gamescom Ort Köln Erste Ausstellung 2009, zuvor als Games Convention in Leipzig Besucher (2019) 373.000 Aussteller 1.153 Veranstaltungs-Zeitraum 24. August 2022 bis 28. August 2022

Gamescom 2022: Beste Cosplays auf der Messe – So wild feiern Fans ihre Videospiele

Das sind die besten Cosplays: Die bunten Cosplays sind Kostüme, die den Helden der Videospiele gewidmet sind. So schlüpfen die Fans auf der Messe kurzzeitig in die Rolle ihres Lieblingscharakters und überlegen sich aufwendige Kostüme. ingame.de von IPPEN.MEDIA ist selbst auf der Messe unterwegs und hat die besten Cosplays der Gamescom 2022 in einem Video zusammengefasst. Hier können Sie über die Kreativität der Gamer staunen:

Die Cosplays übersteigen dabei auch den Rahmen der Gaming-Welt. So liefen auch Marvel-Charaktere, wie etwa Deadpool, über die Messe, die man aus den diversen Kinofilmen kennt. Aber auch Helden aus dem Star-Wars-Universum waren vertreten.

Das bietet die Gamescom noch: Noch bis Sonntag können Gaming-Fans auf der Messe zahlreiche Videospiele ausprobieren oder ihre Lieblings-YouTuber bei Meet and Greets treffen. Bereits am Dienstag wurde die Gamescom mit der großen Opening Night eröffnet. Dabei gab es zahlreiche Weltprämieren und Überraschungen.

Die gesamte Messe in Köln zeigt die unterschiedlichsten Publisher und Videospiele im großen Überblick. Wer aber viel Testen möchte, muss auch lange Anstehen. Die Schlangen vor den beliebtesten Videospielen sind lang.