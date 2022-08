Gamescom 2022: „eine absolute Enttäuschung“ – Fans vermissen große Publisher

Von: Ömer Kayali

Nach zwei Jahren Pause findet die Gamescom dieses Jahr endlich wieder statt. Doch der Besuch ist für viele enttäuschend, denn die großen Publisher fehlen.

Die Gamescom feiert in der Koelnmesse ihr Comeback. Zwei Jahre lang war die breite Öffentlichkeit von der Veranstaltung vor Ort ausgeschlossen. 2022 kehren wieder zahlreiche Gamer in die Messehallen zurück und sehen sich allerlei Neuigkeiten zu Videospielen an. Doch bereits im Vorfeld sagten mehrere große Publisher und Entwickler der Veranstaltung ab, darunter Sony, Nintendo, EA oder Activision Blizzard. Denn sie haben sie gar nicht nötig, ihre Zielgruppen im Rahmen von Events wie der Gamescom zu erreichen. Sony und Nintendo produzieren längst ihre eigenen „Showcases“ – Livestreams, in denen ihre eigenen Titel im Vordergrund stehen. Die Coronavirus-Pandemie hat dies begünstigt, da Veranstaltungen vor Ort in den vergangenen zwei Jahren fast gänzlich unmöglich waren. Dass sie bei der diesjährigen Gamescom fehlen, ist für die Besucher natürlich nicht schön. In den sozialen Medien erklären daher viele von ihnen, dass sie das Event enttäuschend finden.

Veranstaltung Gamescom Ort Köln Erste Ausstellung 2009, zuvor als Games Convention in Leipzig Besucher (2019) 373.000 Aussteller über 250 Veranstaltungs-Zeitraum 24. August 2022 bis 28. August 2022

Gamescom 2022: Viel Hype, doch nur wenig geboten?

Das Fehlen vieler Entwicklerstudios ist für viele zu spüren und hat einen faden Beigeschmack. So schreibt ein Nutzer: „#gamescom eine absolute Enttäuschung dieses Jahr. [...] Jetzt ist der erste Tag rum und ich hab nicht das Gefühl, noch irgendwie krass viel sehen zu müssen. Fühlt sich die ganze Zeit so an, als würden 2 Hallen fehlen.“

Mit dieser Meinung ist er nicht alleine. Ein anderer Twitter-User schreibt: „Fazit nach 2 Tagen Gamescom. Bin enttäuscht. Das Fehlen der großen Publisher ist deutlich spürbar.“ Für manche ist das kein exklusives Problem der Gamescom. Sie kommentieren, dass um andere Veranstaltungen auch viel Hype gemacht wurde, diese letztendlich den hohen Erwartungen jedoch nicht gerecht werden konnten – zum Beispiel die Game Awards.

Gamescom 2022: Nicht alle Besucher waren enttäuscht

Auf Twitter äußern sich viele Besucher aber auch positiv darüber, dass sie nach der langen Zeit endlich wieder in der Koelnmesse dabei sind und Gleichgesinnte treffen. Als soziales Event ist die Gamescom somit sicherlich gelungen, weshalb der ein oder andere auch ein Auge zudrückt im Hinblick auf die Abwesenheit einiger Publisher. Außerdem hatte die Gamescom 2022 zweifellos einige Highlights zu bieten.

Derweil steht der Termin für nächstes Jahr bereits fest: Die Gamescom 2023 wird am 22. August wieder von der Opening Night Live mit Geoff Keighley eingeläutet. Anschließend öffnet die Koelnmesse vom 23. bis 27. August 2023 wieder die Pforten für alle Besucher.

Gamescom 2022: Viele Besucher von Messe enttäuscht – aus verständlichem Grund. © Dwi Anoraganingrum/Imago