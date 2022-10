GTA 5: Video von Trevor-Darsteller zeigt, wie sehr er seinen GTA-Charakter hasst

Von: Ömer Kayali

Teilen

Durch „Grand Theft Auto 5“ ist Steven Ogg weltberühmt geworden. Doch der Schauspieler möchte nicht auf seine Rolle als Trevor reduziert werden.

Von Steven Ogg hatten die meisten Leute vor „Grand Theft Auto 5“ wohl nie etwas gehört. Noch immer wird es nicht bei jedem klingeln, wenn er oder sie den Namen hört – aber dafür das Gesicht, das zu diesem gehört. Denn Steven Ogg stellte den chaotischen und verrückten „GTA 5“-Charakter Trevor Philips dar. Dank des beliebten Videospiels von Rockstar Games kennen ihn weltweit viele Menschen und Ogg konnte sich einige Nebenrollen in großen Serien wie „The Walking Dead“ oder „Better Call Saul“ ergattern. Der kanadische Schauspieler ist jedoch nicht gerade glücklich, dass seine Person stets mit Trevor in Verbindung gebracht wird. Das machte er vor kurzem in einem Video deutlich.

„Ich bin nicht Trevor. Meine Name ist Steven und ich bin Schauspieler“

Steven Ogg stellte in „GTA 5“ Trevor dar und war unter anderem auch in „The Walking Dead“ zu sehen. © Nicole Kubelka/Imago

Der YouTuber Hugo One hatte sich über die Plattform Cameo ein Video von Steven Ogg gewünscht. Cameo ist ein Anbieter, bei dem prominente Personen für kurze Videobotschaften gebucht werden können. Die Promis können diese annehmen oder ablehnen. Für Oggs Cameo-Video hatte der YouTuber 140 US-Dollar bezahlt – doch er rechnete nicht damit, was der Schauspieler schließlich ablieferte.

Hugo One wünschte sich, dass Ogg eine Nachricht für die „GTA 6“-Charaktere Jason und Lucia aufnimmt – kürzlich sind einige Infos zu „GTA 6“ geleakt. Dass er dabei in die Rolle von Trevor schlüpfen sollte, ging ihm gewaltig gegen den Strich. Im Video sagt Ogg unter anderem: „Ich bin nicht Trevor. Mein Name ist Steven und ich bin Schauspieler“, bevor er sichtlich angefressen die gewünschte Nachricht übermittelt. Dabei erwähnt er immer wieder, dass Trevor lediglich eine Cartoon-Figur sei. Er erklärt: „Als Schauspieler stellt man verschiedene Charaktere dar, und es wäre buchstäblich unmöglich für mich, ein Cartoon zu sein. [...] Ich muss mir das von der Seele reden“, sagte Ogg, bevor er seine Schimpftirade fortsetzte. Ironischerweise ähnelte er dabei seinem „GTA 5“-Charakter sehr, da Trevor eine permanente Wut an den Tag legt.

YouTuber Hugo One über Steven Ogg: „Er kam rüber wie ein ziemlicher A****“

Hugo One war überrascht, dass Steven Ogg die Aufforderung, das Cameo als Trevor aufzunehmen, so übel nahm, da er durch diese Rolle weltweit bekannt geworden ist. Der YouTuber erklärt, dass es nicht ungewöhnlich ist, dass Schauspieler Cameo-Botschaften als Charaktere erstellen, für deren Darstellung sie berühmt sind. Und das stimmt auch. Schauspieler Roger Clark, der Arthur Morgan in „Red Dead Redemption 2“ darstellte – einem weiteren Spiel von Rockstar Games – ist bei Cameo aktiv – und er nimmt die Kurzvideos immer mit großer Begeisterung als Arthur auf. Hugo Ones Fazit zu Steven Oggs Video lautet derweil: „Er kam rüber wie ein ziemlicher A****“.