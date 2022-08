Rezepte zum Sieg: Gesundes Fast-Food zum Zocken mit „Gamer‘s Kitchen“

Von: Adrienne Murawski

Teilen

Beim Zocken greift man nur allzu gerne zu Chips und anderem Süßkram. Das Kochbuch „Gamer‘s Kitchen“ zeigt, wie sich Gamer einfach gesund ernähren können.

Mülheim a. d. Ruhr – Nach einem anstrengenden Arbeitstag wollen sich viele nur noch auf die Couch schwingen, die Füße hochlegen und entspannen. Während andere sich dann von Serien und Filmen auf Netflix berieseln lassen, greifen Gamer zum Videospiel ihrer Wahl und verschwinden für einige Stunden in einer anderen Welt. Wenn der Hunger kommt, greifen dann viele oft zu schnellem und leckerem, aber leider ungesundem Fast-Food. Das Kochbuch „Gamer‘s Kitchen“ will diesem Problem nun endlich entgegenwirken.

Gamer‘s Kitchen: Gesunde Rezepte mit nur fünf Zutaten und wenig Kochutensilien

So einfach wie möglich: Das Kochbuch „Gamer‘s Kitchen“ wurde von Fabian Goerigk in Zusammenarbeit mit Rafael Pranschke geschrieben. Goerigk ist selbst Gamer und kennt daher das Dilemma mit dem gesunden, schnellen und trotzdem leckeren Essen. Deswegen hat er die Rezepte in Gamer‘s Kitchen so einfach wie möglich gehalten. Viele Rezepte komme mit nur fünf Zutaten aus und sind schnell zubereitet. Dafür braucht man nur das Nötigste an Küchen-Equipment.

Rezepte zum Sieg: Gesundes Fast-Food zum Zocken mit „Gamer‘s Kitchen“ © Gamer‘s Kitchen (Montage)

Gamer‘s Kitchen gibt Zockern über 50 Rezepte an die Hand, mit denen sie sich schnell und einfach ernähren können. Viele Gerichte sind dabei mit nur einer Hand essbar – damit die andere zum Zocken frei bleibt. Diese Gerichte warten in Gamer‘s Kitchen auf die Köche:

Selbstgemachte Energy-Drinks

Bowls

Snacks

Brainfood

Joghurtvariationen

One-Pot-Gerichte

Kochen mit Gamification: Damit die Gamer es noch einfacher haben, können die Einkaufslisten für die Rezepte alle per QR-Code aufs Handy geladen werden. Zudem soll es auch Achievements zum Sammeln geben. Womöglich folgt zum Kochbuch also noch eine Extra-App, die damit genutzt werden kann.

Eines von über 50 Rezepten in Gamer‘s Kitchen. © Gamer‘s Kitchen

Lieblingsessen der Streamer: Was wäre Gaming ohne Twitch- und YouTube-Streamer? Natürlich dürfen auch in Gamer‘s Kitchen die Größen der deutschen Streaming-Landschaft nicht fehlen und sie haben ihre Lieblingsrezepte mitgebracht. Im Kochbuch werden Gamer Gerichte von APEcast, feedeline, fisHC0p, Flocke, hallo_alexa_ und MoinSunny finden.

Bald im Handel: Das Kochbuch „Gamer‘s Kitchen – Schnelle & gesunde Rezepte“ vom Gutedel Verlag erscheint am 6. September im Handel. Das Buch kann bereits auf Amazon, Thalia oder auch bei Hugendubel vorbestellt werden.

*Affiliate Link.