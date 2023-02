Hogwarts Legacy: Levitierte Gegner – Lösung für Aufgabe von Professor Onai

Von: Joost Rademacher

Hogwarts Legacy: Levitierte Gegner – Lösung für Aufgabe von Professor Onai © Warner Bros. / Avalanche (Montage)

Hausaufgaben können Spaß machen, wenn man zaubern kann. In Hogwarts Legacy soll man für Professor Onai Depulso auf einen levitierten Gegner wirken.

Hamburg – Hogwarts mag ein Ort voller Magie und Geheimnisse sein, aber das schützt seine Schüler nicht vor Hausaufgaben. In Hogwarts Legacy bekommt man von Professor Onai und anderen Lehrern regelmäßig kleine Aufgaben gestellt, die manbeim Erkunden der Welt erledigen muss. Eine etwas rätselhafte Aufgabe dabei ist, Depulso auf einen levitierten Gegner zu wirken.

Wie man Professor Onais Aufgabe in Hogwarts Legacy löst, verrät ingame.de.

Nach einiger Spielzeit in Hogwarts Legacy bekommt man von der Wahrsagerei-Lehrerin Professor Onai eine Nachricht mit Aufgaben zugeschickt. Durch diese Nachricht startet man die Nebenquest „Professor Onais Aufgabe“ und die solltet man abschließen, wenn man alle Zauber in Hogwarts Legacy lernen will. Als Belohnung für die Quest winkt nämlich der neue Zauberspruch Descendo.